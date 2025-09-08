Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, lunes 8 de septiembre

El Paso Pehuenche , que conecta Argentina y Chile a través de la ruta 145, se encuentra habilitado al tránsito este lunes 8 de septiembre, para todo tipo de vehículos . Este camino es una gran opción para unir la región y la provincia de Mendoza por Malargüe . Además, conecta con la localidad de Talca, al otro lado de la Cordillera, por ruta asfaltada.

Según se informó desde la coordinación de los Pasos Internacionales , el pronóstico de hoy indica cielo seminublado. Precipitaciones leves en zona Sur desde las 22, extendiéndose hacia la madrugada del martes.

Cabe recordar que el horario de cruce por el paso fronterizo es el siguiente:

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Pehuenche

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno y portación de cadenas para el rodado.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.