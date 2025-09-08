Salud busca fortalecer la atención en emergencias médicas en Mendoza.

Con el objetivo de optimizar la atención en emergentología y los servicios sanitarios fuera de los hospitales, Salud ingresó en la Legislatura de Mendoza dos proyectos de ley claves que fueron recibidos por la vicegobernadora, Hebe Casado, y el presidente provisional del Senado, Martín Kerchner.

El anuncio, que ya se había anticipado con la reciente reestructuración del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y la incorporación de 12 ambulancias de alta complejidad , se enfoca en mejorar la respuesta ante urgencias y catástrofes.

Ambos proyectos serán discutidos por la comisión de Salud y buscan transformar el sistema de atención prehospitalaria de la provincia.

El primer proyecto presentado busca regular el ejercicio de la Tecnicatura Superior en Emergentología . "La iniciativa tiene como principal objetivo fortalecer el sistema de atención en emergencias , tanto en el ámbito público como en el privado, asegurando la calidad y eficiencia del servicio", indicaron desde la cartera conducida por Rodolfo Montero.

Los puntos más relevantes de la propuesta son:

Regulación profesional : se creará un marco legal para que los Técnicos Superiores en Emergentología puedan ejercer de forma autónoma o en equipo, siempre bajo supervisión médica.

Competencias y habilidades : el proyecto establece claramente las competencias del personal, que incluyen soporte vital básico y avanzado, atención prehospitalaria y gestión en escenarios de múltiples víctimas o catástrofes.

Formación obligatoria: para ejercer, se exigirá un título habilitante de una institución de educación superior. Además, se dará un plazo de cuatro años para que quienes ya trabajen en el sector sin título puedan obtenerlo.

12 de agosto, presentacion nuevas ambulancias, servicio coordinado de emergencia, alfredo cornejo, rodolfo montero Se creará un marco legal para que los Técnicos Superiores en Emergentología, Foto: Yemel Fil

Modernización de los Servicios Sanitarios Extrahospitalarios

El segundo proyecto de ley tiene como objetivo modernizar los Servicios Sanitarios Extrahospitalarios, lo que implica derogar la antigua Ley 6993. Con esta actualización, el Gobierno busca homogeneizar y agilizar la respuesta en casos de urgencias, traslados y atención domiciliaria.

Entre los aspectos más destacados se encuentran:

Número único de emergencias : se establecerá un número de emergencia único, gratuito y disponible las 24 horas , los 7 días de la semana, para coordinar de manera más eficiente los recursos humanos y materiales.

Estándares de calidad : la ley exigirá estándares de calidad tanto para los profesionales (médicos, enfermeros y técnicos) como para los vehículos utilizados para traslados terrestres, aéreos o acuáticos.

hospital central, cecilia quiroga, emergencias.jpg Se establecerá un número de emergencia único, gratuito y disponible las 24 horas. Foto: Yemel Fil

Registro y tecnología: se obligará a registrar todas las acciones realizadas y se permitirá el uso de tecnologías certificadas para mejorar la atención, siempre respetando la protección de datos.

Con estos dos proyectos, el Ministerio de Salud busca garantizar una atención sanitaria extrahospitalaria de calidad, accesible y eficiente para todos los mendocinos.