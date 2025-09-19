Choque frontal en Potrerillos: dos vehículos quedaron destrozados tras impactar de frente

Choque brutal en Potrerillos: dos vehículos impactaron de frente y quedaron destrozados

Por Sitio Andino Policiales







Un fuerte accidente vial se registró en el kilómetro 1111 de la Ruta Nacional 7, cerca de Potrerillos, cuando dos vehículos protagonizaron un choque frontal. Aunque aún se desconocen las causas del siniestro, se realizó un corte preventivo y se desplegó un operativo de rescate para las personas atrapadas en los vehículos.

Alrededor de las 17, en alta montaña, se produjo un accidente que obligó al corte total de la ruta, ya que los servicios de asistencia y policiales informaron sobre pasajeros atrapados, lo que motivó su rescate inmediato.

Poco después, tras ser rescatados, solo una mujer fue trasladada al Hospital Central por una luxación de cadera con fractura expuesta en el fémur derecho. El resto de los involucrados sufrió únicamente heridas leves.

Accidente vial (1) Por razones que aún se investigan, el siniestro involucró a una camioneta con un hombre de 61 años y un menor de 10, que impactó de frente contra un automóvil ocupado por una pareja de 28 y 24 años.

El caso quedó a cargo de la Oficina Fiscal de Luján de Cuyo.