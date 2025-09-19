Un motociclista murió tras chocar con un colectivo en Junín

El siniestro ocurrió en la tarde de este viernes en el distrito de Phillips

Un joven de 21 años falleció este viernes en la tarde en un trágico accidente vial en el distrito de Philips, departamento de Junín. La víctima circulaba en motocicleta y colisionó contra una unidad del Grupo 700.

El siniestro ocurrió cerca de las 16 en la intersección de carril Retamo y calle Arias. Según informó la Policía, la víctima, identificada como Luis Fuentes (21), se trasladaba en una motocicleta Gilera 200cc en dirección de este a oeste por carril Retamo.

En ese momento, delante suyo circulaba un colectivo del Grupo 700, cuyo conductor intentó girar hacia el sur por calle Arias. La moto impactó contra el costado izquierdo del vehículo de mayor porte, provocando graves heridas al joven.

Fuentes fue trasladado de urgencia al hospital Saporiti de Rivadavia, donde pese a los intentos médicos para salvarlo, se constató su fallecimiento.

En el lugar trabajó personal de Policía Científica y de la Oficina Fiscal de Junín. Al conductor del colectivo, de 48 años, se le practicó el test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo.