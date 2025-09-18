Tomá nota

Qué hacer si no cobraste la Tarjeta Alimentar de ANSES en septiembre 2025

La Prestación Alimentar de Anses es una ayuda para acceder a la canasta básica. Si no cobraste el beneficio, te contamos cómo y dónde hacer el reclamo.

Qué hacer si no cobraste la Tarjeta Alimentar de ANSES en septiembre 2025

Qué hacer si no cobraste la Tarjeta Alimentar de ANSES en septiembre 2025

 Por Juan Pablo Strappazzon

La Prestación Alimentar, antes llamada Tarjeta Alimentar, es un beneficio económico mensual que ANSES otorga para asegurar el acceso a la canasta básica. Algunos beneficiarios denunciaron no recibir el pago de septiembre. Te explicamos cómo y dónde realizar el reclamo correspondiente.

Tarjeta Alimentar, Programa Alimentar.jpg
La Tarjeta Alimentar es una asistencia económica que Anses entrega cada mes

La Tarjeta Alimentar es una asistencia económica que Anses entrega cada mes

Cómo y dónde reclamar si no te depositaron la Tarjeta Alimentar en septiembre 2025

Es fundamental que los beneficiarios verifiquen que sus datos personales y familiares estén correctamente actualizados en ANSES. Esto incluye información como domicilio, estado civil, situación socioeconómica y datos de los hijos, ya que cualquier inconsistencia puede impedir que el beneficio se acredite correctamente.

Lee además
ANSES: quiénes cobran este jueves 18 de septiembre de 2025
Atención

ANSES: quiénes cobran este jueves 18 de septiembre de 2025
ANSES en San Rafael. video
Precedente judicial en Mendoza

San Rafael: la Justicia Federal intimó a restituir una pensión por discapacidad

El siguiente paso consiste en consultar el estado del beneficio directamente en Mi ANSES utilizando el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Dentro del portal, los usuarios deben dirigirse a la sección “Hijos” y luego a “Mis Asignaciones” para verificar si la Tarjeta Alimentar aparece acreditada entre las prestaciones sociales registradas.

Si tras revisarlo la prestación no figura acreditada, los beneficiarios pueden realizar un reclamo de manera virtual. Esto se hace ingresando a la sección “Denuncias y Reclamos” dentro de Mi ANSES o utilizando la aplicación móvil Mi ANSES. Esta vía permite registrar el problema y solicitar una revisión del pago de forma rápida, sin necesidad de acudir físicamente a una oficina.

En caso de que el reclamo virtual no resuelva la situación, se recomienda solicitar un turno en ANSES para presentar el Formulario PS 2.72. Este documento permite efectuar reclamos por asignaciones, modificar el lugar de cobro o registrar un apoderado para recibir los pagos pendientes.

Consultá el calendario completo de pagos de septiembre de ANSES y descubrí todas las asignaciones y fechas de cobro.

Temas
Seguí leyendo

Por qué no cobré la Beca Progresar de septiembre 2025

ANSES: quiénes cobran este miércoles 17 de septiembre de 2025

ANSES: quiénes cobran este martes 16 de septiembre de 2025

De cuánto es el monto de la Ayuda Escolar de ANSES en septiembre 2025

ANSES: quiénes cobran este viernes 12 de septiembre de 2025

Cómo acceder a las Becas Progresar de ANSES y qué requisitos se necesitan

ANSES: quiénes cobran este jueves 11 de septiembre de 2025

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en septiembre 2025

LO QUE SE LEE AHORA
Presupuesto 2026: más ajuste para provincias, educación y ciencia bajo el blindaje fiscal de Milei.
Ajuste permanente

Presupuesto 2026: más ajuste para provincias, educación y ciencia bajo el "blindaje fiscal" de Milei

Las Más Leídas

Represión en San Rafael en la marcha universitaria
Protesta y violencia institucional

Grave represión policial durante la marcha universitaria en San Rafael

Diputados le dio otro golpe parlamentario al presidente video
Congreso nacional

Doble rechazo a los vetos de Milei: cómo votaron los diputados mendocinos

El MPF informó el hallazgo de la pequeña
Alerta

Apareció en buen estado de salud la nena que era buscada en San Rafael

En los próximos días se avanzará con una serie de medidas clave para la causa video
Investigación judicial

Dictaron prisión preventiva para el "Kaka" Martínez y "Oso" Nievas en la causa Gauna

El jefe comunal sanrafaelino lamentó los hechos ocurridos durante la marcha universitaria video
Represión en el Sur provincial

Omar Félix: "Desde el primer momento hubo intención de no permitir la marcha"

Te Puede Interesar

Martín Aveiro y Adolfo Bermejo advierten los soldados de Milei se van cayendo.
Rechazo al veto

Martín Aveiro y Adolfo Bermejo advierten que "los soldados de Milei" se van bajando

Por Cecilia Zabala
Los bonos bajan y el riesgo país sube: cómo reaccionan los mercados
TRAS EL RECHAZO A LOS VETOS

Los bonos bajan y el riesgo país sube: cómo reaccionan los mercados

Por Sitio Andino Economía
Tras el rechazo a sus vetos, Milei apuntó contra la oposición: Son kukas disfrazados.
Polémica

Tras el rechazo a sus vetos, Milei apuntó contra la oposición: "Son kukas disfrazados"

Por Sitio Andino Política