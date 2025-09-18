Qué hacer si no cobraste la Tarjeta Alimentar de ANSES en septiembre 2025

Por Juan Pablo Strappazzon







La Prestación Alimentar, antes llamada Tarjeta Alimentar, es un beneficio económico mensual que ANSES otorga para asegurar el acceso a la canasta básica. Algunos beneficiarios denunciaron no recibir el pago de septiembre. Te explicamos cómo y dónde realizar el reclamo correspondiente.

Tarjeta Alimentar, Programa Alimentar.jpg La Tarjeta Alimentar es una asistencia económica que Anses entrega cada mes Cómo y dónde reclamar si no te depositaron la Tarjeta Alimentar en septiembre 2025 Es fundamental que los beneficiarios verifiquen que sus datos personales y familiares estén correctamente actualizados en ANSES. Esto incluye información como domicilio, estado civil, situación socioeconómica y datos de los hijos, ya que cualquier inconsistencia puede impedir que el beneficio se acredite correctamente.

El siguiente paso consiste en consultar el estado del beneficio directamente en Mi ANSES utilizando el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Dentro del portal, los usuarios deben dirigirse a la sección “Hijos” y luego a “Mis Asignaciones” para verificar si la Tarjeta Alimentar aparece acreditada entre las prestaciones sociales registradas.

Si tras revisarlo la prestación no figura acreditada, los beneficiarios pueden realizar un reclamo de manera virtual. Esto se hace ingresando a la sección “Denuncias y Reclamos” dentro de Mi ANSES o utilizando la aplicación móvil Mi ANSES. Esta vía permite registrar el problema y solicitar una revisión del pago de forma rápida, sin necesidad de acudir físicamente a una oficina.

En caso de que el reclamo virtual no resuelva la situación, se recomienda solicitar un turno en ANSES para presentar el Formulario PS 2.72. Este documento permite efectuar reclamos por asignaciones, modificar el lugar de cobro o registrar un apoderado para recibir los pagos pendientes. Consultá el calendario completo de pagos de septiembre de ANSES y descubrí todas las asignaciones y fechas de cobro.