Día del Jubilado: por qué se celebra hoy, 20 de septiembre

Cada 20 de septiembre se celebra el Día del Jubilado, una efeméride que fue establecida con el objetivo de recordar la sanción de una ley clave en nuestro país. A continuación, te contamos todo lo que debés saber sobre esta importante conmemoración.
Cada 20 de septiembre se conmemora el Día del Jubilado. Conocé todos los detalles de esta efeméride.
Cada 20 de septiembre se celebra el Día del Jubilado, una efeméride que fue establecida con el objetivo de recordar la sanción de una ley clave en nuestro país. A continuación, te contamos todo lo que debés saber sobre esta importante conmemoración.
El Día del Jubilado se conmemora en recuerdo de la sanción de la ley 4.349, promulgada en 1904 durante la presidencia de Julio Argentino Roca. Esta norma fue un primer paso histórico para reconocer y proteger a los empleados públicos que se retiraban por edad avanzada, marcando el inicio de las políticas sociales y del sistema de seguridad social en Argentina.
En la actualidad, los requisitos generales para jubilarse en Argentina son:
Existen excepciones y modalidades especiales según la situación laboral o personal del trabajador:
Si buscás conocer todas las efemérides y eventos importantes que se conmemoran este 20 de septiembre, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió a lo largo de la historia.