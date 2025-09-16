Efemérides

Argentina recuerda La Noche de los Lápices: qué ocurrió hace 49 años

Un 16 de septiembre, antes del Golpe Militar de 1976, un grupo de jóvenes fue torturado y desaparecido por exigir derechos estudiantiles.

Argentina recuerda La Noche de los Lápices: qué ocurrió hace 49 años

Argentina recuerda La Noche de los Lápices: qué ocurrió hace 49 años

Foto: web
Por Sitio Andino Sociedad

Este 16 de septiembre, Argentina recuerda el trágico episodio de 1976 conocido como la "Noche de los Lápices". Antes del último Golpe Cívico-Militar, diez estudiantes secundarios fueron detenidos, torturados y asesinados por ser parte de los reclamos por la suspensión del Boleto Estudiantil.

Por qué se conmemora la "Noche de los Lápices" hoy, 16 de septiembre

El 16 de septiembre de 1976, un grupo de estudiantes de La Plata fue secuestrado por fuerzas policiales de la provincia de Buenos Aires tras participar en una manifestación por la suspensión del Boleto Estudiantil Secundario.

Lee además
Javier Milei dio a conocer las principales variables proyectadas para el Presupuesto 2026.
Previsiones

Presupuesto 2026: las principales variables proyectadas por Javier Milei
exportaciones de vino a granel: argentina busca consolidar su presencia en amsterdam
Economias Regionales

Exportaciones de vino a granel: Argentina busca consolidar su presencia en Ámsterdam

Este hecho dio origen a la “Noche de los Lápices”, marcando el inicio del accionar violento de la dictadura cívico-militar iniciada en marzo de 1976. Las primeras víctimas fueron diez jóvenes, en su mayoría militantes de la Unión de Estudiantes Secundarios, el peronismo de izquierda, la Juventud Guevarista y el Partido Revolucionario de los Trabajadores.

ldgisv7gmzd2zhghlkjr35vmmijpg.jpg
Así lucían los jóvenes que fueron acusados y detenidos por la última Dictadura Cívico-Militar.

Así lucían los jóvenes que fueron acusados y detenidos por la última Dictadura Cívico-Militar.

Los jóvenes, todos menores de 18 años, fueron torturados y asesinados por fuerzas policiales bonaerenses en un acto de represión que las Fuerzas Armadas consideraban una “subversión en las escuelas”. Entre los desaparecidos aún se encuentran Claudia Falcone (16 años), Francisco López Muntaner (16 años), María Clara Ciocchini (18 años), Horacio Ungaro (17 años), Daniel Racero (18 años) y Claudio de Acha (18 años).

Sin embargo, Gustavo Calotti, Emilce Moler, Patricia Miranda y Pablo Díaz lograron sobrevivir. En 1985, durante el Juicio a las Juntas, dieron a conocer públicamente su testimonio, que luego inspiró una película homónima sobre cuatro de los estudiantes secuestrados.

Finalmente, en 2014, la Ley 27.002 estableció que este hecho se recuerde a nivel nacional como el Día Nacional de la Juventud.

Fuente: Argentina.gob.ar

Temas
Seguí leyendo

Exportaciones argentinas: La Pampa Húmeda se enfría, San Juan y Neuquén crecen sin parar ¿y Mendoza?

Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana de Argentina y el mundo

Día del Bibliotecario en Argentina: origen, historia y por qué se celebra el 13 de septiembre

Expo petróleo: Argentina busca consolidarse como proveedor global de energía en 2025

La Rural recibe la muestra de la transformación del petróleo y el gas en Argentina

Katy Perry llegó a la Argentina y sorprendió al levantar un cuadro de Evita

Godoy Cruz sorteó 48 casas del barrio Constituyentes II: los ganadores

Importante corte de agua en Mendoza: estas son las zonas afectadas

LO QUE SE LEE AHORA
Importante corte de agua en Mendoza: estas son las zonas afectadas.
Obras de mantenimiento

Importante corte de agua en Mendoza: estas son las zonas afectadas

Las Más Leídas

El monto de la recompensa es de $10.500.000 por cada uno de los tres hombres desaparecidos en Mendoza en 2023
Desaparecieron en 2023

Ofrecen una recompensa millonaria por tres hombres desaparecidos en Mendoza

El femicida fue hallado ahorcado en su celda. 
cárcel almafuerte

Hallaron muerto al autor del femicidio de Natalia Tagua en San Rafael

El siniestro ocurrió en la Curva de Guido, en plena Alta Montaña. 
demoras en el tránsito

Grave choque frontal en Alta Montaña: un turista herido

El procedimiento contó con el seguimiento de las cámaras de seguridad y el accionar del CEO
Operativo coordinado

Una pareja armada quedó detenida tras un brutal ataque a adolescentes en el Parque San Martín

Todavia no empieza y en Masterchef Celebrity los famosos ya se bajan.
Polémica

Todavía no empieza y en MasterChef Celebrity los famosos ya se bajan

Te Puede Interesar

Consultá en el padrón electoral dónde voto video
Antes de ir a las urnas

Dónde voto elecciones Mendoza 2025: consultá el padrón electoral

Por Facundo La Rosa
Micro pricing de YPF: diferencias de hasta 8% en los combustibles entre estaciones.
Naftas y Precios

Micro pricing de YPF: diferencias de hasta 8% en los combustibles entre estaciones

Por Marcelo López Álvarez
Javier Milei dio a conocer las principales variables proyectadas para el Presupuesto 2026.
Previsiones

Presupuesto 2026: las principales variables proyectadas por Javier Milei

Por Sitio Andino Política