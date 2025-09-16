Argentina recuerda La Noche de los Lápices: qué ocurrió hace 49 años Foto: web

Por Sitio Andino Sociedad







Este 16 de septiembre, Argentina recuerda el trágico episodio de 1976 conocido como la "Noche de los Lápices". Antes del último Golpe Cívico-Militar, diez estudiantes secundarios fueron detenidos, torturados y asesinados por ser parte de los reclamos por la suspensión del Boleto Estudiantil.

Por qué se conmemora la "Noche de los Lápices" hoy, 16 de septiembre El 16 de septiembre de 1976, un grupo de estudiantes de La Plata fue secuestrado por fuerzas policiales de la provincia de Buenos Aires tras participar en una manifestación por la suspensión del Boleto Estudiantil Secundario.

Este hecho dio origen a la “Noche de los Lápices”, marcando el inicio del accionar violento de la dictadura cívico-militar iniciada en marzo de 1976. Las primeras víctimas fueron diez jóvenes, en su mayoría militantes de la Unión de Estudiantes Secundarios, el peronismo de izquierda, la Juventud Guevarista y el Partido Revolucionario de los Trabajadores.

ldgisv7gmzd2zhghlkjr35vmmijpg.jpg Así lucían los jóvenes que fueron acusados y detenidos por la última Dictadura Cívico-Militar. Foto: web Los jóvenes, todos menores de 18 años, fueron torturados y asesinados por fuerzas policiales bonaerenses en un acto de represión que las Fuerzas Armadas consideraban una “subversión en las escuelas”. Entre los desaparecidos aún se encuentran Claudia Falcone (16 años), Francisco López Muntaner (16 años), María Clara Ciocchini (18 años), Horacio Ungaro (17 años), Daniel Racero (18 años) y Claudio de Acha (18 años).

Sin embargo, Gustavo Calotti, Emilce Moler, Patricia Miranda y Pablo Díaz lograron sobrevivir. En 1985, durante el Juicio a las Juntas, dieron a conocer públicamente su testimonio, que luego inspiró una película homónima sobre cuatro de los estudiantes secuestrados. Finalmente, en 2014, la Ley 27.002 estableció que este hecho se recuerde a nivel nacional como el Día Nacional de la Juventud. Fuente: Argentina.gob.ar

Compartí la nota:







