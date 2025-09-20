A tener en cuenta

Qué hacer si tu solicitud de Beca Progresar fue rechazada en septiembre 2025

¿Rechazaron tu solicitud Progresar correspondiente a septiembre? Aún podés presentar un reclamo para revisar tu caso. Te contamos cómo hacerlo.

Qué hacer si tu solicitud de Beca Progresar fue rechazada

Qué hacer si tu solicitud de Beca Progresar fue rechazada

 Por Juan Pablo Strappazzon

Es común que algunas personas vean su solicitud para las Progresar de agosto rechazada por Anses por diversos motivos. Sin embargo, todavía estás a tiempo de presentar un reclamo para que revisen tu caso y se puedan corregir posibles errores. A continuación, te contamos más detalles.

Becas Progresar: pasos a seguir si tu beca fue denegada

El "Progresar", antes conocido como "Becas Progresar", es un beneficio destinado a incentivar a los jóvenes a completar sus estudios y continuar su formación profesional.

Lee además
Por qué no cobré la Beca Progresar de septiembre 2025
A tener en cuenta

Por qué no cobré la Beca Progresar de septiembre 2025
Cómo acceder a las Becas Progresar de ANSES y qué requisitos se necesitan
Te puede servir

Cómo acceder a las Becas Progresar de ANSES y qué requisitos se necesitan

El monto bruto mensual de la beca puede ser, por ejemplo, de $35.000, pero inicialmente se deposita solo el 80% ($28.000). El 20% restante se habilita a fin de año, una vez que el beneficiario presenta la documentación que certifica la cursada del ciclo lectivo.

Por otro lado, Anses pudo haber rechazado tu cobro por varios motivos, entre ellos:

  • No presentar a tiempo la certificación de avance académico.
  • Que los ingresos del grupo familiar superen los límites establecidos por el programa.
  • Haber cambiado de institución educativa sin actualizar los datos.
  • Errores administrativos o del sistema que registren incumplimientos.

Si tu solicitud fue rechazada o encontraste algún error, todavía podés presentar un reclamo y conservar tu beneficio. Para hacerlo:

  • Ingresá al sitio oficial de Progresar.
  • Accedé con tu usuario de Mi Argentina.
  • Buscá la opción para solicitar una revisión o reclamo.
  • Completá el formulario con tus datos y la información solicitada.

Recordá que el reclamo debe presentarse dentro de los 15 días hábiles administrativos desde la publicación de los resultados. Además, es fundamental cumplir con los criterios del programa para mantener la beca.

Si querés consultar el calendario de pagos completo de septiembre, con todas las asignaciones detalladas, hacé clic aquí.

Temas
Seguí leyendo

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en septiembre 2025

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este sábado 20 de septiembre de 2025

En medio de la sangría de dólares y la desconfianza de los mercados, Javier Milei juega su carta extrema

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 19 de septiembre de 2025

Mendoza fue sede del ECommerce Go con referentes del comercio electrónico nacional

A días de la primavera: cómo están los precios de frutas y verduras en Mendoza

Aprovechá la promoción de Banco Nación en librerías y llevate tus libros favoritos

El dólar oficial inicia el viernes con un nuevo máximo histórico, superando los $1.500

LO QUE SE LEE AHORA
Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este sábado 20 de septiembre de 2025
MERCADO CAMBIARIO

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este sábado 20 de septiembre de 2025

Las Más Leídas

Fiestas Patrias de Chile en Mendoza: los motivos por lo que cruzaron menos chilenos de lo previsto.
Deserción

Fiestas Patrias de Chile en Mendoza: los motivos por lo que cruzaron menos chilenos de lo previsto

Cierra el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué no se podrá cruzar a Chile
Alta Montaña

Cierra el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué no se podrá cruzar a Chile

Horror en Las Heras: un hombre fue encontrado muerto en una camioneta
Grave

Horror en Las Heras: un hombre fue encontrado muerto en una camioneta

Choque brutal en Potrerillos: dos vehículos impactaron de frente y quedaron destrozados
Solo hubo heridos

Choque frontal en Potrerillos: dos vehículos quedaron destrozados tras impactar de frente

En el Presupuesto 2026 de Javier Milei, aparecen obras para la provincia de Mendoza. 
inversión pública

Presupuesto 2026: las obras que Javier Milei promete financiarle a la provincia de Mendoza

Te Puede Interesar

Llamada a licitación del Gobierno de Mendoza por Obra Pública en Potrerillos.
Obras estratégicas para el turismo en Mendoza

El Gobierno de Mendoza pone en marcha una obra clave para Potrerillos

Por Sitio Andino Política
Un conductor perdió la vida en Maipú tras siniestro vial en solitario
Madrugada fatal

Un conductor perdió la vida en Maipú tras siniestro vial en solitario

Por Juan Pablo Strappazzon
La telemedicina transformó el acceso a la salud en Mendoza. Imagen generada con IA
Avance

La telemedicina transformó el acceso a la salud en Mendoza

Por Natalia Mantineo