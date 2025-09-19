Aprovechá la promoción de Banco Nación en librerías y llevate tus libros favoritos

Te puede interesar

El Banco Nación lanzó un beneficio especial en librerías este septiembre. Enterate cómo aprovechar el descuento y llevate tus libros favoritos.

 Por Juan Pablo Strappazzon

Por lo general, el Banco Nación ofrece distintas promociones para quienes utilizan sus servicios en el día a día. A través de su sitio web, la entidad financiera anunció un beneficio especial en librerías para el mes de septiembre. En esta nota, te contamos los detalles.

Todo sobre la promoción de Banco Nación en librerías

El Banco Nación lanzó una promoción que otorga un 20% de descuento en compras realizadas en librerías seleccionadas de Yenny y Cúspide en Mendoza. Los locales participantes pueden consultarse en el sitio oficial del banco. La promoción busca incentivar a las personas a adquirir sus libros favoritos.

El beneficio estará vigente hasta el 30 de septiembre de 2025 y se podrá aprovechar únicamente viernes, sábados y domingos. La promoción aplica directamente como descuento en la compra, sin tope de reintegro por usuario, y además permite realizar compras en hasta 12 cuotas sin interés.

Para acceder al beneficio, es necesario contar con la billetera MODO BNA+, escanear el código QR disponible en la librería y seleccionar una tarjeta de crédito emitida por el Banco Nación. Alternativamente, los usuarios pueden utilizar la app del Banco Nación para gestionar la promoción desde el celular, brindando mayor comodidad a quienes prefieren realizar sus compras de manera digital.

