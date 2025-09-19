Presupuesto 2026: las obras que Javier Milei promete financiarle a la provincia de Mendoza

En el Presupuesto 2026 de Javier Milei, aparecen obras para la provincia de Mendoza.

Luego de que el presidente Javier Milei diera a conocer los grandes lineamientos del Presupuesto 2026 , se fueron conociendo los detalles del texto que contiene miles de páginas, como el apartado de obras públicas para las distintas provincias. Qué obras están previstas para Mendoza.

Las inversiones en materia de obra pública previstas para la provincia de Mendoza contemplan la continuidad de proyectos que están ya iniciados. Es decir, no se incopora ninguna obra nueva de magnitud. El monto total asciende a $13.120 millones.

Había mucha expectativa respecto a los fonfos que se asignarían, teniendo en cuenta la decisión de Milei de aplicar su plan motosierra, eliminando toda financiación para obra pública, algo que debió recalcular.

En el Anexo de ADMINISTRACIÓN NACIONAL. DETALLE DE PROYECTOS POR UBICACIÓN GEOGRÁFICA, JURISDICCIÓN, SUBJURISDICCIÓN O ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO, se detalla el financiamiento para obra pública previsto para las distintas provincias.

La obra pública en Mendoza, contemplada en el Presupuesto 2026

En el caso de Mendoza, incorpora -entre otras obras- la ya anunciada remediación de los pasivos ambientales de Sierra Pintada, la mina de uranio en San Rafael. Cabe recordar que en el Presupuesto 2024 (que no se aprobó), se preveía que la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), hiciera una inversión de 412 millones de pesos para la “Remediación de Pasivos Complejo Minero Fabril San Rafael”. Además, se sumarían 80 millones de pesos para la “Adecuación de Infraestructura del Complejo Minero Fabril San Rafael”.

Sierra Pintada - 420634 El gobierno de Javier Milei vuelve a incorporar la remediación de los pasivos ambientales de Sierra Pintada en el Presupuesto 2026.

Ambos ítems fueron incorporados en el proyecto de Presupuesto 2024, con una partida actualizada entre la remediación de los pasivos, la gestión y disposición transitoria de los mismos y la adecuación de la infraestructura por $459 millones.

Otra de las obras proyectadas es la ampliación del Centro de Frontera del Sistema Cristo Redentor (Horcones), por $36 millones pesos. Según han señalado desde el Gobierno Nacional y el Gobierno Provincial, se busca que un privaro repare la ruta y cobre peaje, principalmente a los camiones, ya que es el unico tramo que no paga de la Ruta Nacional 7 que no paga.

También se lista la refuncionalización Integral del Paso Sistema Cristo Redentor en el Túnel Caracoles y Galerías de Interconexión, por $315 millones. A lo que se suma la continuidad de las obras en la Ruta Nacional 7, Variante Palmira -Luján de Cuyo, por $1.991 millones.

Además, contempla la mejora de la ruta desde la variante Palmira hasta el ingreso a Tunuyán, por $2.142 millones. Esta obra está paralizada pero con contrato vigente

También contempla la continuidad de las obras desde el Aeropuerto hasta el ingreso a Lavalle.

Y la reconstruccion de los puentes de la Ruta 40, que si bien no está paralizada avanza a un ritmo muy lento. Para esto se prevé una inversión de $2.083 millones. Los trabajos se realizarán sobre los puentes sobre el Arroyo los Pozos, Arroyo Los Chañares Norte y Sur, que terminaron dañados tras aluviones en 2020 y 2021.

ruta 40, arroyo los chañares, puentes2.jpg La reconstrucción de los puentes sobre la Ruta 40 está contemplada en el Presupuesto 2026.

Actualmente están en ejecución. Se está trabajando sobre excavaciones y colado de hormigón. Estos trabajos deberán concretarse en breve ya que está próxima a arrancar la temporada de lluvias fuertes. Según las estimaciones, los trabajos sobre la cinta asfáltica arrancarían a comienzos del 2026.

