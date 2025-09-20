MERCADO CAMBIARIO

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este sábado 20 de septiembre de 2025

¿Cuánto vale el dólar en Mendoza hoy? Enterate del precio del blue, el oficial y los financieros en la jornada cambiaria de este sábado.

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este sábado 20 de septiembre de 2025

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este sábado 20 de septiembre de 2025

Foto: NA

Tras el levantamiento del cepo el lunes 14 de abril, los bancos debieron implementar rápidamente los cambios necesarios para permitir que sus clientes puedan operar con divisas sin las restricciones que regían desde 2019. No obstante, tras los resultados de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, la moneda extranjera se disparó y superó la barrera de los $1.400 en la mayoría de los bancos.

Lee además
en medio de la sangria de dolares y la desconfianza de los mercados, javier milei juega su carta extrema
Semana negra

En medio de la sangría de dólares y la desconfianza de los mercados, Javier Milei juega su carta extrema
Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 19 de septiembre de 2025
MERCADO CAMBIARIO

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 19 de septiembre de 2025

A cuánto cotiza el dólar blue en Mendoza hoy, sábado 20 de septiembre de 2025

En Mendoza, el dólar blue cotiza:

  • Para la compra a $1.500;
  • Para la venta a $1.520.
19 SEPTIEMBRE - PLACA-MONEDA-EXTRANJERA

A cuánto cotiza el dólar MEP, CCL y tarjeta hoy, sábado 20 de septiembre de 2025

El dólar MEP (medio electrónico de pagos) es una forma legar de obtener divisas a través de la compra y venta de bonos que cotizan en pesos. Este dólar financiero se ubica de la siguiente manera:

  • A $1.555,68 para la compra;
  • A $1.561,04 para la venta.

Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL), que es el que influye en las exportaciones, se ubica en:

  • A $1.537,64 para la compra;
  • A $1.580,85 para la venta.

El dólar tarjeta o turista, que corresponde al tipo de cambio que se aplica a comprar con tarjetas en el exterior, cotiza de la siguiente forma:

  • A $1.904,50 para la compra;
  • A $1.969,50 para la venta.

A cuánto cotizan el euro y el peso chileno hoy, sábado 20 de septiembre de 2025

Por su parte, la moneda europea, el euro se ubica:

  • En $1.710 para la compra;
  • En $1.810 para la venta.

El peso chileno, por su parte, se ubica de la siguiente manera (conversión de 1.000 CLP a 1.000 ARS):

  • A $648 para la compra;
  • A $1543,63 para la venta.

La flexibilización de las divisas extranjeras llega en el marco de la Fase 3 del Programa Económico del gobierno. Con el avance de esta fase, el Ejecutivo busca mantener el dólar oficial cerca del mínimo permitido, con la expectativa de contener la inflación.

Temas
Seguí leyendo

El dólar oficial inicia el viernes con un nuevo máximo histórico, superando los $1.500

Luis Caputo: "Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda"

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 18 de septiembre de 2025

Jueves Negro: el dólar vuela y los bonos y acciones sufren pérdidas históricas

El dólar sube a un precio récord mientras caen los bonos y aumenta el riesgo país

Mercados y dólar, un respiro que apenas duro 24 horas para el gobierno

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 17 de septiembre de 2025

Mercados financieros: alivio tras la presentación del Presupuesto y el Javier Milei moderado

LO QUE SE LEE AHORA
Qué hacer si tu solicitud de Beca Progresar fue rechazada
A tener en cuenta

Qué hacer si tu solicitud de Beca Progresar fue rechazada en septiembre 2025

Las Más Leídas

Fiestas Patrias de Chile en Mendoza: los motivos por lo que cruzaron menos chilenos de lo previsto.
Deserción

Fiestas Patrias de Chile en Mendoza: los motivos por lo que cruzaron menos chilenos de lo previsto

Cierra el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué no se podrá cruzar a Chile
Alta Montaña

Cierra el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué no se podrá cruzar a Chile

Horror en Las Heras: un hombre fue encontrado muerto en una camioneta
Grave

Horror en Las Heras: un hombre fue encontrado muerto en una camioneta

Choque brutal en Potrerillos: dos vehículos impactaron de frente y quedaron destrozados
Solo hubo heridos

Choque frontal en Potrerillos: dos vehículos quedaron destrozados tras impactar de frente

En el Presupuesto 2026 de Javier Milei, aparecen obras para la provincia de Mendoza. 
inversión pública

Presupuesto 2026: las obras que Javier Milei promete financiarle a la provincia de Mendoza

Te Puede Interesar

Llamada a licitación del Gobierno de Mendoza por Obra Pública en Potrerillos.
Obras estratégicas para el turismo en Mendoza

El Gobierno de Mendoza pone en marcha una obra clave para Potrerillos

Por Sitio Andino Política
Un conductor perdió la vida en Maipú tras siniestro vial en solitario
Madrugada fatal

Un conductor perdió la vida en Maipú tras siniestro vial en solitario

Por Juan Pablo Strappazzon
La telemedicina transformó el acceso a la salud en Mendoza. Imagen generada con IA
Avance

La telemedicina transformó el acceso a la salud en Mendoza

Por Natalia Mantineo