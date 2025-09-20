Obras estratégicas para el turismo en Mendoza

El Gobierno de Mendoza pone en marcha una obra clave para Potrerillos

El Gobierno de Mendoza llamó a licitación para reconstruir el acceso principal a Potrerillos. La obra incluye un nuevo puente sobre el río Blanco.

Llamada a licitación del Gobierno de Mendoza por Obra Pública en Potrerillos.

Llamada a licitación del Gobierno de Mendoza por Obra Pública en Potrerillos.

Por Sitio Andino Política

El Gobierno de Mendoza llamó a licitación para reconstruir el ingreso a la popular y vieja villa de Potrerillos, ubicada a la vera del río Blanco, sobre el inicio de la Ruta Provincial 89. El Gobernador Alfredo Cornejo lo anunció hoy en sus redes sociales y, de esta manera, ratificó la continuidad del plan maestro de obras que se viene ejecutando en los últimos años.

Cabe recordar que este plan incluyó el paseo del Perilago; la construcción de los caracoles, los túneles y la nueva traza desde Cacheuta hasta el dique, y actualmente, la modernización y refuncionalización de la Panamericana-Ruta Provincial 82, cuya segunda etapa ha sido finalizada mientras se reconstruye la tercera.

Lee además
El Gobierno de Mendoza prepara la presentación conjunta en la Legislatura de los proyectos PSJ Cobre Mendocino y Malargüe Distrito 2.
Proyectos

El Gobierno de Mendoza prepara la presentación en la Legislatura de PSJ Cobre Mendocino y Malargüe Distrito 2
El Gobierno de Mendoza dispuso la intervención de la Asociación Civil Bomberos Voluntarios de Guaymallén.
Denuncias

Por qué el Gobierno de Mendoza intervino a los Bomberos de Guaymallén

La obra es fundamental para el desarrollo y crecimiento de una de las zonas turísticas de montaña más populares de la provincia, puerta de entrada a las villas cordilleranas de El Salto, Las Vegas, Vallecitos y Valle del Sol, entre otras.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alfredocornejo/status/1969355423045013954&partner=&hide_thread=false

Licitación convocada por la Dirección Provincial de Vialidad

La licitación, convocada por la Dirección Provincial de Vialidad, dispone de un presupuesto de 10.698 millones de pesos para ejecutar en un plazo de 24 meses, la construcción de un nuevo puente sobre el río Blanco y el ensanche de calzada y repavimentación de 3,3 kilómetros del ingreso a Potrerillos (RP 89), conocido también como Avenida Los Cóndores, desde el puente hasta el primer badén que cruza el arroyo El Salto.

El nuevo puente que está previsto construir a la entrada de Potrerillos, sobre el río Blanco, remplazará a la actual estructura, antigua y mucho más angosta. Es la que se cruza cuando desde la actual villa de Potrerillos se desciende hasta el dique para tomar camino hacia las demás localidades de montaña.

image

Además de la repavimentación de los 3,3 km de Avenida Los Cóndores (RP 89), el tramo tendrá demarcación vial y señalética vertical, todas prevenciones de seguridad fundamentales, ya que la orilla del río Blanco que colinda con la traza es uno de los lugares más concurridos por los mendocinos desde siempre para pasar el día cerca del agua y disfrutar de un asado.

Aparte, la Avenida Los Cóndores ha registrado fuerte crecimiento en los últimos tiempos, llenándose de locales gastronómicos que también son muy visitados por turistas locales y extranjeros.

image
Temas
Seguí leyendo

Contra el abigeato, el Gobierno de Mendoza unificará controles con San Juan y San Luis

Elecciones 2025 en Mendoza: por qué habrá más autoridades de mesa y cómo se pagarán los viáticos

Con el nuevo plan del Gobierno de Mendoza, quiénes podrán escriturar casas del IPV a menor costo

El Gobierno de Mendoza contraerá un préstamo millonario para ampliar la red de agua potable

Metrotranvía: qué estado de avance tienen las obras de extensión de la traza

El paso clave que dio el Gobierno de Mendoza sobre el cannabis medicinal

Diputados aprobó el proyecto de Alfredo Cornejo para que la Justicia trabaje más durante la tarde

Qué dice el Plan Regional de Seguridad que el Gobierno de Mendoza presentó en la Legislatura

LO QUE SE LEE AHORA
El Gobierno de Mendoza prepara la presentación conjunta en la Legislatura de los proyectos PSJ Cobre Mendocino y Malargüe Distrito 2.
Proyectos

El Gobierno de Mendoza prepara la presentación en la Legislatura de PSJ Cobre Mendocino y Malargüe Distrito 2

Las Más Leídas

Fiestas Patrias de Chile en Mendoza: los motivos por lo que cruzaron menos chilenos de lo previsto.
Deserción

Fiestas Patrias de Chile en Mendoza: los motivos por lo que cruzaron menos chilenos de lo previsto

Cierra el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué no se podrá cruzar a Chile
Alta Montaña

Cierra el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué no se podrá cruzar a Chile

Horror en Las Heras: un hombre fue encontrado muerto en una camioneta
Grave

Horror en Las Heras: un hombre fue encontrado muerto en una camioneta

Choque brutal en Potrerillos: dos vehículos impactaron de frente y quedaron destrozados
Solo hubo heridos

Choque frontal en Potrerillos: dos vehículos quedaron destrozados tras impactar de frente

En el Presupuesto 2026 de Javier Milei, aparecen obras para la provincia de Mendoza. 
inversión pública

Presupuesto 2026: las obras que Javier Milei promete financiarle a la provincia de Mendoza

Te Puede Interesar

Llamada a licitación del Gobierno de Mendoza por Obra Pública en Potrerillos.
Obras estratégicas para el turismo en Mendoza

El Gobierno de Mendoza pone en marcha una obra clave para Potrerillos

Por Sitio Andino Política
Un conductor perdió la vida en Maipú tras siniestro vial en solitario
Madrugada fatal

Un conductor perdió la vida en Maipú tras siniestro vial en solitario

Por Juan Pablo Strappazzon
La telemedicina transformó el acceso a la salud en Mendoza. Imagen generada con IA
Avance

La telemedicina transformó el acceso a la salud en Mendoza

Por Natalia Mantineo