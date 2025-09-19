El dólar oficial inicia el viernes con un nuevo máximo histórico, superando los $1.500

MERCADO CAMBIARIO

El mercado cambiario inicia la jornada con especial atención al aumento del dólar. A cuánto cotiza el dólar blue, mep y el oficial.

Por Sitio Andino Economía

Al cierre de la semana, el dólar oficial inicia la jornada en un nuevo valor histórico: $1.515 para la venta en Banco Nación. De esta manera, la divisa estadounidense completa otra semana marcada por la fuerte volatilidad cambiaria, con una suba semanal que alcanza el 3%.

Por su parte, el dólar mayorista opera este viernes a $1.474,5, lo que representa un aumento mensual del 9,8%, mientras que el techo de la banda cambiaria se ubica en $1.475,3. En este contexto, el Banco Central de la República Argentina debió desprenderse de u$s53 millones este miércoles para contener a la divisa, la primera intervención de este tipo desde abril, cifra que se disparó a u$s379 millones el jueves.

Sobre este punto, el ministro de Economía, Luis Caputo, defendió el programa tras el cierre de la última jornada y buscó transmitir tranquilidad a los mercados. Aseguró que se venderá “hasta el último dólar en el techo de la banda”, resaltó que “hay suficientes dólares para todos” y sostuvo que no habrá cambios en la política monetaria porque el programa es sólido.

A cuánto cotiza el dólar blue y MEP este viernes 19 de septiembre

Dólar blue:

  • Compra: $1.490
  • Venta: $1.510

Dólar MEP:

  • Compra: $1.528,21
  • Venta: $1.529,29

La jornada se desarrolla en un contexto de alta atención sobre el mercado cambiario, mientras los distintos segmentos del dólar muestran leves diferencias entre sí/ Ámbito Financiero

