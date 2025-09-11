Te puede servir

Cómo acceder a las Becas Progresar de ANSES y qué requisitos se necesitan

Enterate cómo acceder a las Becas Progresar de ANSES y cuáles son los requisitos que necesitás cumplir para postularte este año.

Cómo acceder a las Becas Progresar de ANSES y qué requisitos se necesitan

Cómo acceder a las Becas Progresar de ANSES y qué requisitos se necesitan

 Por Juan Pablo Strappazzon

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó a través de sus medios oficiales toda la información sobre el programa Progresar. En esta nota te explicamos cómo acceder al programa, qué requisitos cumplir, los pasos para inscribirte y toda la información necesaria.

Progresar, Becas Progresar.jpg
Todo lo que necesitás saber para acceder a las Becas Progresar de ANSES

Todo lo que necesitás saber para acceder a las Becas Progresar de ANSES

Así podés inscribirte en las Becas Progresar

El programa Progresar, anteriormente conocido como Becas Progresar, es un beneficio destinado a incentivar a los jóvenes a finalizar sus estudios y continuar su formación profesional.

Lee además
Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en septiembre 2025
A tener en cuenta

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en septiembre 2025
Expo petróleo: Argentina busca consolidarse como proveedor global de energía en 2025.
Desarrollo Energético

Expo petróleo: Argentina busca consolidarse como proveedor global de energía en 2025

En septiembre, todos los titulares del programa reciben un pago de $35.000, aunque solo se acreditó el 80% del monto ($28.000). El 20% restante se retiene y se habilita para su cobro a fin de año, una vez que el beneficiario presenta la documentación que certifica la cursada del ciclo lectivo.

Para completar la inscripción 2025, seguí estos pasos:

  1. Ingresá a la app Mi Argentina o al sitio oficial de ANSES.
  2. Iniciá sesión o creá un usuario si aún no lo tenés.
  3. Actualizá tus datos personales y del grupo familiar, asegurándote de que estén completos.
  4. Llená el formulario de inscripción y adjuntá la documentación que certifique tu cursada o matrícula vigente.
  5. Confirmá tu inscripción y revisá la notificación de aprobación del beneficio.

Requisitos para acceder a las Becas Progresar 2025

Con la actualización del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), fijado en $322.200, el ingreso máximo permitido para el estudiante y su grupo familiar no debe superar el equivalente a tres SMVM, es decir, $966.600.

A continuación, te detallamos los demás requisitos obligatorios que deben cumplirse según el tipo de programa:

Progresar Superior

  • Tener nacionalidad argentina (nativo, naturalizado o con residencia legal mínima de 5 años) y DNI válido.
  • Tener entre 17 y 24 años si se está iniciando una carrera. Si ya se encuentra avanzada, el tope de edad se amplía hasta los 30.
  • No hay límite de edad para quienes estudian enfermería.
  • Los ingresos familiares no deben superar tres SMVM (salvo excepciones como pensiones no contributivas por invalidez).
  • Haber finalizado la secundaria sin materias pendientes.
  • Estar matriculado en una institución pública o privada habilitada.
  • Presentar el avance académico requerido.
  • Tener el esquema de vacunación actualizado.
  • Participar en las actividades complementarias del programa.

Progresar Trabajo

  • Ser argentino o extranjero con al menos dos años de residencia legal en el país.
  • Tener entre 18 y 24 años; si no se tiene empleo formal, el límite se extiende hasta los 40 años.
  • El ingreso individual no puede superar tres SMVM.

Progresar Obligatorio

  • Tener entre 16 y 24 años y residencia legal en el país de al menos dos años.
  • El ingreso familiar debe ubicarse por debajo de tres SMVM (con excepciones en caso de discapacidad).
  • Ser alumno regular y demostrar progreso académico.
  • Contar con el esquema de vacunación correspondiente o en curso.
  • Participar en los cursos de orientación vocacional y laboral que el programa exige para acceder al total del beneficio.
Temas
Seguí leyendo

Qué beneficios aportan los programas de capacitación y cómo potencian al capital humano

INDEC oficializa la caída en la actividad industrial: ¿cuáles son los sectores más golpeados?

En los comercios las ventas no mejoran: cómo analizan las PYMES la situación

Yacopini Nissan concretó con éxito su segunda adjudicación de planes de ahorro en Mendoza

ANSES: quiénes cobran este jueves 11 de septiembre de 2025

El Gobierno logra un miércoles de respiro entre la inflación y el financiamiento

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 10 de septiembre de 2025

Cuánto necesita ganar una familia mendocina para no ser pobre ni indigente

LO QUE SE LEE AHORA
indec oficializa la caida en la actividad industrial: ¿cuales son los sectores mas golpeados?
Industria en crisis

INDEC oficializa la caída en la actividad industrial: ¿cuáles son los sectores más golpeados?

Las Más Leídas

La decisión del Gobierno de San Luis sobre el padre policía de la niña armada en La Paz
Repercusión interprovincial

La decisión del Gobierno de San Luis sobre el padre policía de la niña armada en La Paz

Revuelo en la cárcel de San Felipe por un motín. 
mirá los videos

Tensión en la cárcel de San Felipe por un motín

Conmoción en La Paz por el ataque de una alumna con un arma 9 milímetros
Estremecedor relato

"Buscaba a una profe y dos compañeros que le hacían bullying", el relato de un testigo del ataque en La Paz

El drama de La Paz: cómo pasó la noche la menor que llevó un arma a la escuela.
Conmoción

El drama de La Paz: cómo pasó la noche la menor que llevó un arma a la escuela

La Paz: la Policía logró que la alumna de 14 años entregara el arma y la situación está controlada
Escuela Marcelino Blanco

La Paz: la Policía logró que la alumna de 14 años entregara el arma y la situación está controlada

Te Puede Interesar

La Corte en pleno deberá resolver el planteo del Partido Justicialista. 
Disputa

Por qué el Partido Justicialista decidió judicializar las elecciones 2025 en Mendoza

Por Cecilia Zabala
Drama en una escuela de La Paz: cómo será el acompañamiento que la DGE brindará a los alumnos.
Conmoción

Drama en una escuela de La Paz: cómo será el acompañamiento que la DGE brindará a los alumnos

Por Natalia Mantineo
Más de cinco horas de negociaciones en la escuela Marcelino Blanco de La Paz. 
conmoción en el este

Cómo fue la negociación con la menor atrincherada en La Paz y por qué no se usaron las Taser

Por Pablo Segura