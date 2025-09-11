Cómo acceder a las Becas Progresar de ANSES y qué requisitos se necesitan

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) informó a través de sus medios oficiales toda la información sobre el programa Progresar . En esta nota te explicamos cómo acceder al programa, qué requisitos cumplir, los pasos para inscribirte y toda la información necesaria.

El programa Progresar , anteriormente conocido como Becas Progresar , es un beneficio destinado a incentivar a los jóvenes a finalizar sus estudios y continuar su formación profesional .

Todo lo que necesitás saber para acceder a las Becas Progresar de ANSES

En septiembre , todos los titulares del programa reciben un pago de $35.000 , aunque solo se acreditó el 80% del monto ( $28.000 ). El 20% restante se retiene y se habilita para su cobro a fin de año, una vez que el beneficiario presenta la documentación que certifica la cursada del ciclo lectivo.

Para completar la inscripción 2025, seguí estos pasos:

Ingresá a la app Mi Argentina o al sitio oficial de ANSES. Iniciá sesión o creá un usuario si aún no lo tenés. Actualizá tus datos personales y del grupo familiar, asegurándote de que estén completos. Llená el formulario de inscripción y adjuntá la documentación que certifique tu cursada o matrícula vigente. Confirmá tu inscripción y revisá la notificación de aprobación del beneficio.

Requisitos para acceder a las Becas Progresar 2025

Con la actualización del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), fijado en $322.200, el ingreso máximo permitido para el estudiante y su grupo familiar no debe superar el equivalente a tres SMVM, es decir, $966.600.

A continuación, te detallamos los demás requisitos obligatorios que deben cumplirse según el tipo de programa:

Progresar Superior

Tener nacionalidad argentina (nativo, naturalizado o con residencia legal mínima de 5 años) y DNI válido.

Tener entre 17 y 24 años si se está iniciando una carrera. Si ya se encuentra avanzada, el tope de edad se amplía hasta los 30.

No hay límite de edad para quienes estudian enfermería.

Los ingresos familiares no deben superar tres SMVM (salvo excepciones como pensiones no contributivas por invalidez).

Haber finalizado la secundaria sin materias pendientes.

Estar matriculado en una institución pública o privada habilitada.

Presentar el avance académico requerido.

Tener el esquema de vacunación actualizado.

Participar en las actividades complementarias del programa.

Progresar Trabajo

Ser argentino o extranjero con al menos dos años de residencia legal en el país.

Tener entre 18 y 24 años; si no se tiene empleo formal, el límite se extiende hasta los 40 años.

El ingreso individual no puede superar tres SMVM.

Progresar Obligatorio