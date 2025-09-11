INFORME

En los comercios las ventas no mejoran: cómo analizan las PYMES la situación

La CAME difundió un relevamiento sobre el presente de las ventas en el comercio y el impacto que tiene en la pequeña y mediana empresa.

En los comercios las ventas no mejoran: cómo analizan las PYMES la situación

En los comercios las ventas no mejoran: cómo analizan las PYMES la situación

Foto: Yemel Fil
 Por Soledad Maturano

Los últimos meses resultaron desalentadores para el sector de la pequeña y mediana empresa, que mes tras mes registra caídas en las ventas minoristas. Ni las fechas comerciales –como el Día del Niño– ni las promociones bancarias o los planes de pago son suficientes para dinamizar la actividad y repuntar el consumo.

En este escenario, según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) en agosto las ventas minoristas retrocedieron 2,6% en la comparación interanual. Frente a julio, el descenso fue del 2,2%.

Lee además
En su segunda jornada, el Foro Industrial Mendoza 2025 puso el acento en agroindustria y pymes
DESARROLLO ECONÓMICO

En su segunda jornada, el Foro Industrial Mendoza 2025 puso el acento en agroindustria y pymes
Día de la Industria: pymes reclaman diálogo al Gobierno ante la compleja situación económica
CADA 2 DE SEPTIEMBRE

Día de la Industria: pymes reclaman diálogo al Gobierno ante la compleja situación económica

De todos modos, el informe reconoce un aspecto positivo: en lo que va de 2025 se acumula un crecimiento de 6,2% en las ventas, lo que representa una mejora en relación con el mismo período del año pasado, según puntualizó la entidad en su comunicado.

Ventas minoristas sector por sector

De acuerdo con el relevamiento de la CAME, el único rubro que mostró variación positiva interanual fue Farmacia, con un leve aumento del 0,2%. El resto de los sectores evidenció bajas:

  • Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles (-10,4%),
  • Perfumería (-8,9%),
  • Textil e indumentaria (-4,8%),
  • Ferretería, materiales eléctricos y construcción (-1,9%),
  • Alimentos y bebidas (-0,9%),
  • Calzado y marroquinería (-0,8%).

“La incertidumbre macroeconómica, la presión impositiva y las dificultades de financiamiento incidieron en la planificación de stock, inversiones y precios, generando un escenario de consumo moderado y estrategias defensivas en la mayoría de los sectores”, advirtió la CAME.

CAME informe
El rubro bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles fue el que más retrocedió con -10,4%.

El rubro bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles fue el que más retrocedió con -10,4%.

Ventas minoristas en comercios

Según el informe, las ventas de agosto estuvieron condicionadas por factores estacionales, la influencia de fechas comerciales y la necesidad de recurrir al financiamiento para sostener el nivel de operaciones.

El relevamiento también detalló que se observó una mayor concentración de compras en volúmenes reducidos y en productos esenciales, con un uso extendido de promociones y planes de pago. Las ventas online tuvieron escasa participación, predominando el canal presencial.

Pese a la caída interanual, la moderada mejora acumulada en 2025 abre una expectativa cautelosa en el sector. No obstante, la evolución de las ventas dependerá de la situación económica y del aliento al consumo interno.

Temas
Seguí leyendo

Día de la Industria 2025: la UIA alerta por caída de producción y empleo

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 11 de septiembre de 2025

INDEC oficializa la caída en la actividad industrial: ¿cuáles son los sectores más golpeados?

Yacopini Nissan concretó con éxito su segunda adjudicación de planes de ahorro en Mendoza

ANSES: quiénes cobran este jueves 11 de septiembre de 2025

El Gobierno logra un miércoles de respiro entre la inflación y el financiamiento

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 10 de septiembre de 2025

Cuánto necesita ganar una familia mendocina para no ser pobre ni indigente

LO QUE SE LEE AHORA
indec oficializa la caida en la actividad industrial: ¿cuales son los sectores mas golpeados?
Industria en crisis

INDEC oficializa la caída en la actividad industrial: ¿cuáles son los sectores más golpeados?

Las Más Leídas

La decisión del Gobierno de San Luis sobre el padre policía de la niña armada en La Paz
Repercusión interprovincial

La decisión del Gobierno de San Luis sobre el padre policía de la niña armada en La Paz

Revuelo en la cárcel de San Felipe por un motín. 
mirá los videos

Tensión en la cárcel de San Felipe por un motín

Conmoción por una alumna que llevó un arma a la escuela y disparó varias veces. 
Alumna atrincherada en una escuela

La Paz: el momento en el que la menor dispara frente a policías

Conmoción en La Paz por el ataque de una alumna con un arma 9 milímetros
Estremecedor relato

"Buscaba a una profe y dos compañeros que le hacían bullying", el relato de un testigo del ataque en La Paz

Conmoción en La Paz por una menor que llevó un arma a la escuela, disparó y se atrincheró.
Mirá el video

Conmoción en La Paz por una menor que llevó un arma a la escuela, disparó y se atrincheró

Te Puede Interesar

INDEC oficializa la caída en la actividad industrial: ¿cuáles son los sectores más golpeados?
Industria en crisis

INDEC oficializa la caída en la actividad industrial: ¿cuáles son los sectores más golpeados?

Por Marcelo López Álvarez
El drama de La Paz: cómo pasó la noche la menor que llevó un arma a la escuela.
Conmoción

El drama de La Paz: cómo pasó la noche la menor que llevó un arma a la escuela

Por Natalia Mantineo
El paso clave que dio el Gobierno de Mendoza sobre el cannabis medicinal.
Boletín Oficial

El paso clave que dio el Gobierno de Mendoza sobre el cannabis medicinal

Por Sitio Andino Política