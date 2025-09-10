Medición

Cuánto necesitó ganar una familia mendocina en agosto de 2025 para no ser pobre ni indigente

La Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas dio a conocer el dato de la canasta básica total y alimentaria de agosto de 2025. Los índices a nivel nacional.

Una persona requiere en Mendoza 430 mil pesos para no ser indigente

Foto: Yemel Fil
 Por Facundo La Rosa

En simultáneo con los índices que publica el INDEC, la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) de Mendoza dio a conocer el costo de la Canasta Básica Total (CBT), que mide la línea de la pobreza, y de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que mensura la indigencia; correspondientes al mes de agosto de 2025.

La primera de ellas creció en los últimos 30 días un 1,32 por ciento, ubicándose hoy en los $1.051.070,45, que son los ingresos que requiere una familia tipo mendocina (una pareja con dos hijos menores) para no caer en la pobreza.

cbt agosto 2025
Pobreza e indigencia: la evolución de la CBT y la CBA en la provincia de Mendoza

En cuanto a la CBA, que representa al conjunto de bienes que satisfacen las necesidades nutricionales de las personas, en julio de este año se situó en los $430.766,58, que es lo que requiere una familia para no ser indigente (pobreza extrema). En este caso, el índice se situó un 0,90% por encima del mes anterior, poco más de dos puntos por debajo de lo que marcó agosto, ya que el rubro "Alimentos y Bebidas" creció en menor medida que ese registro previo.

En comparación al mismo mes del año pasado, la CBT creció en Mendoza 20,62 por ciento; mismo porcentaje que registró la CBA.

Cuánto necesitó una familia argentina para no ser pobre en agosto de 2025

En el ámbito nacional, según las mediciones del INDEC, el costo de la canasta básica total subió 1% en agosto. En términos interanuales el incremento fue del 23,5%, por debajo de la inflación general, que dio un 33,6% para el mismo período.

De este modo, una familia compuesta por dos adultos y dos menores necesitó $1.160.780 para no caer en la pobreza durante el octavo mes del año, a nivel país.

Respecto a la indigencia, medida por la canasta básica alimentaria, se ubicó en los $520.529, que es lo necesario para que una familia no caiga en la indigencia. El incremento mensual fue del 1 por ciento, alcanzando el 23,5% interanual.

