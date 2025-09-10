Este mendocino

La Paz: qué sucederá con las actividades educativas en la escuela Marcelino Blanco y qué medidas se tomarán

El ministro Tadeo García Zalazar explicó qué pasará con las clases esta semana en La Paz, tras el atrincheramiento de la estudiante de 14 años.

Qué sucederá con las actividades educativas en la escuela Marcelino Blanco de La Paz y qué medidas se tomarán

Qué sucederá con las actividades educativas en la escuela Marcelino Blanco de La Paz y qué medidas se tomarán

Foto: Cristian Lozano

El Día del Maestro será una jornada para llevar paz a los hogares de los jóvenes que este miércoles vivieron una jornada inesperada en la escuela del Este mendocino. Tras el asueto escolar de este jueves, el último día de la semana habrá una instancia de reflexión.

Lee además
La decisión del Gobierno de San Luis sobre el padre policía de la niña armada en La Paz
Repercusión interprovincial

La decisión del Gobierno de San Luis sobre el padre policía de la niña armada en La Paz
Conmoción en La Paz por el ataque de una alumna con un arma 9 milímetros
Estremecedor relato

"Buscaba a una profe y dos compañeros que le hacían bullying", el relato de un testigo del ataque en La Paz

"Lo que va a haber es específicamente una jornada de reflexión institucional sin asistencia obligatoria, pero van a estar todos los equipos interdisciplinarios y psicopedagógicos a disposición de la comunidad educativa, tanto de los estudiantes como de los padres, los docentes y del equipo directivo", explicó García Zalazar.

Además, dijo que el objetivo es "reflexionar sobre esta situación y trabajar mucho no solo en lo informativo y preventivo, sino ver si hace falta algún tipo de derivación o profundizar algunos casos".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TadeoGZ/status/1965861705554055234&partner=&hide_thread=false

Asistencia a la comunidad educativa de La Paz

El ministro dijo que los ministerios de Educación y Salud acordaron reforzar las guardias de salud mental en el departamento del Este mendocino, para aquellos estudiantes, docentes o padres que requieran consultas o asistencia.

"Ofrecemos el acompañamiento total a esa comunidad, hay que reflexionar y poner a la escuela como centro de debate sobre qué acciones nosotros podemos hacer en el futuro para prevenir estas situaciones, que esperemos que no se den nunca más", indicó.

A su vez, destacó la rápida reacción de la comunidad educativa de la escuela Marcelino Blanco que cumplió con los pasos ante emergencias. "En este tipo de casos hay un protocolo de prevención de situaciones emergentes, que se aplicó y tuvo una resolución positiva. Todas las autoridades, docentes, no docentes, equipo directivo y estudiantes actuaron en función", indicó.

"Una vez que estén hechas las evaluaciones de los organismos técnicos y profesionales del caso, con coordinación del Ministerio Público Fiscal, se va a determinar cuál es la situación definitiva de la niña y de su contexto familiar", aclaró García Zalazar .

image
Operativo en el Este mendocino, tras el atrincheramiento de la joven de 14 años.

Operativo en el Este mendocino, tras el atrincheramiento de la joven de 14 años.

Educación, familias y responsabilidad

Además, el funcionario resaltó el rol de las familias en la contención y educación de los chicos. "Estas son cosas que exceden a lo que sucede en la escuela. No es común y es la primera vez que esto pasa en la provincia de Mendoza. Hemos anunciado hace unos días que vamos a ir mejorando todos los protocolos, y también vamos a trabajar mucho sobre la responsabilidad de los padres", expresó.

El ministro dijo que es esencial el apoyo de la primera instancia educadora que es la familia. "El Código Contravencional de la Provincia tiene determinada figura y vamos a proponer una reforma en materia específica de algunos tipos de casos donde hay bullying y ver qué tipo de corresponsabilidad le cabe a las familias y a los padres. No es solo responsabilidad de lo que sucede adentro de la escuela de 8 a 13. Hay muchas cosas en las que evidentemente necesitamos del acompañamiento y de la formación de la primera educadora que es la familia", manifestó.

Temas
Seguí leyendo

Marcelo Calipo sobre lo sucedido en La Paz: "Nunca hemos tenido un caso como el que vivimos hoy"

La Paz: la Policía logró que la alumna de 14 años entregara el arma y la situación está controlada

Protocolo de crisis por la menor atrincherada en una escuela de La Paz: cómo se trabaja

El intendente de La Paz se mostró conmovido por el caso de la menor atrincherada

El comunicado del Ministerio de Seguridad por la menor atrincherada en La Paz

La Paz: el momento en el que la menor dispara frente a policías

Conmoción en La Paz por una menor que llevó un arma a la escuela, disparó y se atrincheró

Elecciones en La Paz: qué se vota y cómo será la renovación del Concejo Deliberante

LO QUE SE LEE AHORA
Revuelo en la cárcel de San Felipe por un motín. 
mirá los videos

Tensión en la cárcel de San Felipe por un motín

Las Más Leídas

Revuelo en la cárcel de San Felipe por un motín. 
mirá los videos

Tensión en la cárcel de San Felipe por un motín

Conmoción por una alumna que llevó un arma a la escuela y disparó varias veces. 
Alumna atrincherada en una escuela

La Paz: el momento en el que la menor dispara frente a policías

Conmoción en La Paz por una menor que llevó un arma a la escuela, disparó y se atrincheró.
Mirá el video

Conmoción en La Paz por una menor que llevó un arma a la escuela, disparó y se atrincheró

Zonda en varias zonas de Mendoza: el pronóstico del tiempo para este miércoles 10 de septiembre
El clima

Zonda en varias zonas de Mendoza: el pronóstico del tiempo para este miércoles 10 de septiembre

Revuelo en la cartera por el grave episodio ocurrido en La Paz. 
conmoción en el este

El comunicado del Ministerio de Seguridad por la menor atrincherada en La Paz

Te Puede Interesar

La decisión del Gobierno de San Luis sobre el padre policía de la niña armada en La Paz
Repercusión interprovincial

La decisión del Gobierno de San Luis sobre el padre policía de la niña armada en La Paz

Por Sofía Pons
Conmoción en La Paz por el ataque de una alumna con un arma 9 milímetros
Estremecedor relato

"Buscaba a una profe y dos compañeros que le hacían bullying", el relato de un testigo del ataque en La Paz

Por Sitio Andino Policiales
Qué sucederá con las actividades educativas en la escuela Marcelino Blanco de La Paz y qué medidas se tomarán
Este mendocino

La Paz: qué sucederá con las actividades educativas en la escuela Marcelino Blanco y qué medidas se tomarán

Por Sofía Pons