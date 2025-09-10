La Paz: qué sucederá con las actividades educativas en la escuela Marcelino Blanco y qué medidas se tomarán

Qué sucederá con las actividades educativas en la escuela Marcelino Blanco de La Paz y qué medidas se tomarán

El ministro de Educación, Infancias, Cultura y DGE, Tadeo García Zalazar , explicó qué sucederá con las clases en la escuela Marcelino Blanco, de La Paz , tras el atrincheramiento de la chica de 14 años , que concurrió armada a la institución educativa.

El Día del Maestro será una jornada para llevar paz a los hogares de los jóvenes que este miércoles vivieron una jornada inesperada en la escuela del Este mendocino. Tras el asueto escolar de este jueves, el último día de la semana habrá una instancia de reflexión .

"Lo que va a haber es específicamente una jornada de reflexión institucional sin asistencia obligatoria, pero van a estar todos los equipos interdisciplinarios y psicopedagógicos a disposición de la comunidad educativa, tanto de los estudiantes como de los padres, los docentes y del equipo directivo", explicó García Zalazar.

Además, dijo que el objetivo es " reflexionar sobre esta situación y trabajar mucho no solo en lo informativo y preventivo, sino ver si hace falta algún tipo de derivación o profundizar algunos casos".

Asistencia a la comunidad educativa de La Paz

El ministro dijo que los ministerios de Educación y Salud acordaron reforzar las guardias de salud mental en el departamento del Este mendocino, para aquellos estudiantes, docentes o padres que requieran consultas o asistencia.

"Ofrecemos el acompañamiento total a esa comunidad, hay que reflexionar y poner a la escuela como centro de debate sobre qué acciones nosotros podemos hacer en el futuro para prevenir estas situaciones, que esperemos que no se den nunca más", indicó.

A su vez, destacó la rápida reacción de la comunidad educativa de la escuela Marcelino Blanco que cumplió con los pasos ante emergencias. "En este tipo de casos hay un protocolo de prevención de situaciones emergentes, que se aplicó y tuvo una resolución positiva. Todas las autoridades, docentes, no docentes, equipo directivo y estudiantes actuaron en función", indicó.

"Una vez que estén hechas las evaluaciones de los organismos técnicos y profesionales del caso, con coordinación del Ministerio Público Fiscal, se va a determinar cuál es la situación definitiva de la niña y de su contexto familiar", aclaró García Zalazar .

Educación, familias y responsabilidad

Además, el funcionario resaltó el rol de las familias en la contención y educación de los chicos. "Estas son cosas que exceden a lo que sucede en la escuela. No es común y es la primera vez que esto pasa en la provincia de Mendoza. Hemos anunciado hace unos días que vamos a ir mejorando todos los protocolos, y también vamos a trabajar mucho sobre la responsabilidad de los padres", expresó.

El ministro dijo que es esencial el apoyo de la primera instancia educadora que es la familia. "El Código Contravencional de la Provincia tiene determinada figura y vamos a proponer una reforma en materia específica de algunos tipos de casos donde hay bullying y ver qué tipo de corresponsabilidad le cabe a las familias y a los padres. No es solo responsabilidad de lo que sucede adentro de la escuela de 8 a 13. Hay muchas cosas en las que evidentemente necesitamos del acompañamiento y de la formación de la primera educadora que es la familia", manifestó.