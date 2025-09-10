El emotivo gesto de un oyente de Aconcagua Radio que desató una cadena solidaria

Una inciativa de Aconcagua Radio con impacto en la comunidad educativa de Malargüe

Imagen generada con IA.

Por Celeste Funes







Un gesto de solidaridad al aire de Aconcagua Radio causa emoción en la provincia. En las últimas horas, un oyente oriundo de Malargüe contó qué haría si ganara el premio de una iniciativa realizada por el medio radial para homenajear a docentes en su día. El acto inspiró a otro seguidor de la programación quien, conmovido, decidió sumar un valioso aporte.

El gesto solidario de un vecino de Malargüe Esta historia comenzó con Milton, un vecino de Malargüe, quien envió un audio motivado por una acción de la radio, donde se regalará un parlante portátil con micrófono a un docente en su día. El oyente expresó que, en caso de ganarlo, lo donaría a la Dirección de Escuelas o a una escuela rural de la zona.

Milton explicó que, como muchos de los chicos viven en distintos campos, las escuelas se convierten en albergues. “Viven ahí un tiempo y después de dos o tres meses, vuelven a sus casas y así sucesivamente, hasta pasar el año”, precisó.

escuela malargue parlante rural maestra clases primaria Aconcagua Radio quiere homenajear a quienes nos enseñan y dejan huella, por lo que regalará un parlante a un docente elegido por algún oyente. Imagen generada con IA. Milton agregó que, a su parecer, el parlante tendría mayor impacto en estas instituciones que en una escuela de ciudad. “Muchas gracias chicos a ustedes por hacernos escuchar y hacernos sentir un poquito más de Mendoza, que estamos medio lejitos”, concluyó en su mensaje, dejando en evidencia no solo su generosidad, sino también la importancia de la radio como compañía para quienes viven en zonas apartadas.

La reacción inmediata de otro oyente El relato conmovió a la audiencia y, casi de inmediato, otro oyente decidió sumarse a la acción solidaria: anunció que donaría dos parlantes más para Malargüe. La noticia fue compartida en vivo por los conductores de Aconcagua Radio, quienes destacaron que este tipo de hechos son posibles gracias a la naturaleza federal y comunitaria de la radio. Desde la emisora señalaron que este gesto refleja la esencia de la radio como espacio de encuentro, diálogo y construcción colectiva, donde cada oyente se convierte en protagonista. “Esto es radio, esto es equipo”, expresaron al compartir el mensaje, resaltando cómo un premio individual se convirtió en una oportunidad para mejorar las condiciones educativas en las escuelas rurales de Malargüe.