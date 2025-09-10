El poder de la radio

El emotivo gesto de un oyente de Aconcagua Radio que desató una cadena solidaria

Milton, desde Malargüe, conmovió con su gesto en Aconcagua Radio y provocó que otro oyente replicara su acción. Conocé la historia en esta nota.

Una inciativa de Aconcagua Radio&nbsp;con impacto en la comunidad educativa de Malargüe
Una inciativa de Aconcagua Radio con impacto en la comunidad educativa de Malargüe
Imagen generada con IA.
 Por Celeste Funes

Un gesto de solidaridad al aire de Aconcagua Radio causa emoción en la provincia. En las últimas horas, un oyente oriundo de Malargüe contó qué haría si ganara el premio de una iniciativa realizada por el medio radial para homenajear a docentes en su día. El acto inspiró a otro seguidor de la programación quien, conmovido, decidió sumar un valioso aporte.

El gesto solidario de un vecino de Malargüe

Esta historia comenzó con Milton, un vecino de Malargüe, quien envió un audio motivado por una acción de la radio, donde se regalará un parlante portátil con micrófono a un docente en su día. El oyente expresó que, en caso de ganarlo, lo donaría a la Dirección de Escuelas o a una escuela rural de la zona.

Lee además
Pérez Colman en Aconcagua Radio: El precio de griferías que tienen cobre varía si sube el dólar
ENTREVISTA

Pérez Colman en Aconcagua Radio: "El precio de griferías que tienen cobre varía si sube el dólar"
Ernesto Sanz hizo un análisis post electoral en Aconcagua Radio.
ENTREVISTA

Ernesto Sanz en Aconcagua Radio: "Milei y Kicillof como únicas opciones me genera angustia"

Milton explicó que, como muchos de los chicos viven en distintos campos, las escuelas se convierten en albergues. “Viven ahí un tiempo y después de dos o tres meses, vuelven a sus casas y así sucesivamente, hasta pasar el año”, precisó.

escuela malargue parlante rural maestra clases primaria
Aconcagua Radio quiere homenajear a quienes nos enseñan y dejan huella, por lo que regalará un parlante a un docente elegido por algún oyente.

Aconcagua Radio quiere homenajear a quienes nos enseñan y dejan huella, por lo que regalará un parlante a un docente elegido por algún oyente.

Milton agregó que, a su parecer, el parlante tendría mayor impacto en estas instituciones que en una escuela de ciudad. “Muchas gracias chicos a ustedes por hacernos escuchar y hacernos sentir un poquito más de Mendoza, que estamos medio lejitos”, concluyó en su mensaje, dejando en evidencia no solo su generosidad, sino también la importancia de la radio como compañía para quienes viven en zonas apartadas.

La reacción inmediata de otro oyente

El relato conmovió a la audiencia y, casi de inmediato, otro oyente decidió sumarse a la acción solidaria: anunció que donaría dos parlantes más para Malargüe. La noticia fue compartida en vivo por los conductores de Aconcagua Radio, quienes destacaron que este tipo de hechos son posibles gracias a la naturaleza federal y comunitaria de la radio.

Desde la emisora señalaron que este gesto refleja la esencia de la radio como espacio de encuentro, diálogo y construcción colectiva, donde cada oyente se convierte en protagonista. “Esto es radio, esto es equipo”, expresaron al compartir el mensaje, resaltando cómo un premio individual se convirtió en una oportunidad para mejorar las condiciones educativas en las escuelas rurales de Malargüe.

Temas
Seguí leyendo

Castro Santander en Aconcagua Radio: "En la escuela, los niños son el reflejo de lo que pasa en casa"

Alberto Carletti en Aconcagua Radio: "Lo más urgente es corregir el esquema impositivo"

Juan Carlos Sansone en Aconcagua Radio: "El sector turístico está en terapia intensiva ahora"

Hebe Casado le mandó un mensaje con reclamo a Javier Milei tras la derrota en Buenos Aires: qué le dijo

Federico González habló en Aconcagua Radio sobre los beneficios del estacionamiento medido en Mendoza

Bajas en la Policía de Mendoza: crece la cantidad de renuncias de efectivos al Ministerio de Seguridad

Protocolo de crisis por la menor atrincherada en una escuela de La Paz: cómo se trabaja

Cómo cambiar el pasaporte si tiene fallas

LO QUE SE LEE AHORA
Zonda en varias zonas de Mendoza: el pronóstico del tiempo para este miércoles 10 de septiembre
El clima

Zonda en varias zonas de Mendoza: el pronóstico del tiempo para este miércoles 10 de septiembre

Las Más Leídas

Trágico accidente vial en Maipú: falla de frenos provoca la muerte de un motociclista
En ruta 60

Trágico accidente vial en Maipú: una falla de frenos provocó la muerte de un motociclista

Conmoción por una alumna que llevó un arma a la escuela y disparó varias veces. 
Alumna atrincherada en una escuela

La Paz: el momento en el que la menor dispara frente a policías

Conmoción en La Paz por una menor que llevó un arma a la escuela, disparó y se atrincheró.
Mirá el video

Conmoción en La Paz por una menor que llevó un arma a la escuela, disparó y se atrincheró

Zonda en varias zonas de Mendoza: el pronóstico del tiempo para este miércoles 10 de septiembre
El clima

Zonda en varias zonas de Mendoza: el pronóstico del tiempo para este miércoles 10 de septiembre

En qué puesto del ranking de gobernadores quedó Cornejo
Encuesta

Mejora la imagen de Cornejo y dos intendentes mendocinos figuran en el top ten nacional

Te Puede Interesar

Conmoción por una alumna que llevó un arma a la escuela y disparó varias veces. 
Alumna atrincherada en una escuela

La Paz: el momento en el que la menor dispara frente a policías

Por Pablo Segura
Conmoción en La Paz por una menor que llevó un arma a la escuela, disparó y se atrincheró.
Mirá el video

Conmoción en La Paz por una menor que llevó un arma a la escuela, disparó y se atrincheró

Por Pablo Segura
Fernando Ubieta, intendente de La Paz.
Repercusiones

El intendente de La Paz se mostró conmovido por el caso de la menor atrincherada

Por Pablo Segura