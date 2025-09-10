Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3303 del miércoles 10 de septiembre

Mirá todo sobre el último sorteo del Quini 6 de este miércoles 10 de septiembre: los resultados, ganadores, controlá tu cartón y todo lo que tenés que saber.

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3303 del miércoles 10 de septiembre

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3303 del miércoles 10 de septiembre

 Por Luis Calizaya

Los miércoles y los domingos se sortea el Quini 6 en Argentina. Conocé los resultados del sorteo 3303 de este miércoles 10 de septiembre, cuál es el pozo millonario y todo lo que debés saber del juego que pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

Este sorteo, que se llevará adelante a las 21.15, pondrá en juego un pozo de $5.200.000.000, y las quinielas registraron alrededor de 1.200.000 apuestas en todo el país.

Lee además
Conocé todos los resultados y ganadores del sorteo del Quini 6 de este domingo 7 de septiembre
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3302 del domingo 7 de septiembre
No vas a creer la increíble cifra que ganaron los nuevos millonarios del Quini 6
¡Qué suerte!

No vas a creer la increíble cifra que ganaron los nuevos millonarios del Quini 6

Quini 6: resultados del sorteo del miércoles 10 de septiembre

  • Tradicional

  • La Segunda

  • Revancha

  • Siempre Sale Quini 6

  • Pozo extra

Quini 6.jpg
Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3303 del miércoles 10 de septiembre

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3303 del miércoles 10 de septiembre

¿Qué es el Quini 6?

Se trata de un juego que funciona desde 1988 y es uno de los más populares de la Argentina dado el valor del mismo. Es un Juego de azar poceado, vale decir que el monto a distribuir en premios es directamente proporcional a lo recaudado por la venta del Juego. Pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

¿Cómo se juega al Quini 6?

El jugador selecciona de forma aleatoria 6 (seis) números de un total de 46 (cuarenta y seis), que van desde el '00' al '45 inclusive'. Con esos números participa en las modalidades que elija. El agenciero registra los números en el sistema de su terminal de apuestas y entrega un boleto al jugador. Se puede apostar en las modalidades tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra.

¿Cuándo se sortea el Quini 6?

Se realizan dos sorteos semanales, los días miércoles y domingos a las 21.15 horas. Estos sorteos son transmitidos por Canal 13 de Santa Fe y Crónica TV a nivel nacional.

Durante el sorteo se extraen las siguientes bolillas:

  • En el sorteo tradicional, en el primer sorteo se extraen 6 bolillas, y para la segunda del Quini se extraen 6 bolillas diferentes.
  • En la Revancha se extraen 6 bolillas.
  • En Siempre Sale se extraen 6 bolillas.

Cada sorteo independientemente selecciona 6 bolillas.

¿Cuál es la cantidad máxima de ganadores que puede haber del premio mayor?

Debido a que los apostadores eligen los números para participar dentro del rango establecido, es posible que haya varios ganadores en un premio, y el monto asignado se dividirá entre ellos. No existe un límite de ganadores.

¿Qué representa el Pozo Extra?

Se trata de un premio especial que puede ser implementado por la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, cuyo monto es establecido en el momento oportuno.

Temas
Seguí leyendo

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3301 del miércoles 3 de septiembre

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3300 del domingo 31 de agosto

Día de la Prevención del Suicidio: Mendoza registra mayor incidencia de intentos en mujeres

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 10 de septiembre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, miércoles 10 de septiembre

Día Mundial para la Prevención del Suicidio: origen y relevancia de este 10 de septiembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 10 de septiembre

Zonda en varias zonas de Mendoza: el pronóstico del tiempo para este miércoles 10 de septiembre

LO QUE SE LEE AHORA
Zonda en varias zonas de Mendoza: el pronóstico del tiempo para este miércoles 10 de septiembre
El clima

Zonda en varias zonas de Mendoza: el pronóstico del tiempo para este miércoles 10 de septiembre

Las Más Leídas

Día del Maestro: qué estudiantes no tendrán clases este jueves 11 de septiembre.
Festejo

Día del Maestro: qué estudiantes no tendrán clases este jueves 11 de septiembre

El robo ocurrió en plena madrugada de este martes. (Foto ilustrativa).
Atacaron a un hombre mientras dormía

Robaron una fortuna tras un violento robo en el barrio Cementista

Grave caso de violencia de género en Godoy Cruz. 
amenazó a su ex y lo lincharon

Nuevo caso de violencia de género terminó con una brutal paliza a un hombre

Trágico accidente vial en Maipú: falla de frenos provoca la muerte de un motociclista
En ruta 60

Trágico accidente vial en Maipú: una falla de frenos provocó la muerte de un motociclista

En qué puesto del ranking de gobernadores quedó Cornejo
Encuesta

Mejora la imagen de Cornejo y dos intendentes mendocinos figuran en el top ten nacional

Te Puede Interesar

El presidente de la Corte explicó cómo será el proceso electoral en la Provincia video
Todo lo que tenés que saber

Elecciones 2025: qué se vota, cuándo se vota y cómo se vota en Mendoza

Por Facundo La Rosa
Cada 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio
Estadísticas oficiales

Día de la Prevención del Suicidio: Mendoza registra mayor incidencia de intentos en mujeres

Por Celeste Funes
El INDEC dará a conocer hoy la inflación de agosto 2025: qué estiman las consultoras
DATOS OFICIALES

El INDEC dará a conocer hoy la inflación de agosto 2025: qué estiman las consultoras

Por Sitio Andino Economía