Leve suba de la inflación en Mendoza, que supera la acumulada en la región Cuyo

La Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas de Mendoza (DEIE) dio a conocer la inflación del mes de agosto de 2025 , que llegó al 2% , una décima por encima de la medición de julio , y una décima más al IPC nacional , que marcó 1,9% .

De este modo, ratificó la tendencia alcista que inició el mes pasado, luego de cuatro meses de variaciones a la baja. No obstante, tanto el acumulado del año como la inflación interanual, en Mendoza son menores que los exhibidos por el INDEC para todo el país .

Precios y presión Para el INDEC la inflación de agosto soportó las presiones cambiarias ¿De cuánto fue?

En el primer caso, el índice alcanza el 17,6% (a nivel país es de 19,5%); en tanto que en los últimos doce meses el número llega al 29,6% (33,6% en lo nacional). Si se toma en cuenta toda la región Cuyo , la Provincia supera los índices regionales, ya que en los primeros ocho meses del año se registró una suba de precios del 19%, y una interanual del 31% .

El rubro que más varió respecto a julio fue Transporte y Comunicaciones , que exhibió un incremento del 4,3% , empujado por las subas en los combustibles registradas en los últimos treinta días.

Segundo se ubicó Educación, con una suba del 4,1%; y el podio lo cierra Vivienda y Servicios Básicos, con 4 por ciento de variación.

precios agosto 2025 segmentos Inflación agosto 2025: la evolución por rubro en la provincia de Mendoza.

En tanto que el segmento de mayor incidencia en el índice general —"Alimentos y Bebidas"— registró 1,5% de incremento; por debajo del índice general.

El listado de capítulos se completa de la siguiente forma: Equipamiento y mantenimiento del Hogar, que subió 3,6%; Otros Bienes y Servicios (3,3%); Atención Médica y Salud (1,9%), Esparcimiento (0,5%) e Indumentaria (-1%), el único segmento que marcó deflación en agosto.

La inflación de agosto de 2025 en la región Cuyo

En cuanto a las regiones geográficas, Cuyo tuvo el índice más alto del país, con un IPC de 2,1% en junio. El Noreste, en tanto, fue la del registro más bajo: 1,7%.

El listado se completa con la Patagonia (2%), Noroeste (2%), Gran Buenos Aires (1,9%) y la región pampeana (1,8%).

Los precios al consumidor (#IPC) aumentaron 1,9% en agosto de 2025 respecto de julio y 33,6% interanual. Acumularon un alza de 19,5% en los últimos ocho meses https://t.co/n0T9fC8fSg pic.twitter.com/CsWQYLNyj6 — INDEC Argentina (@INDECArgentina) September 10, 2025

La inflación interanual (de agosto de 2024 a agosto de 2025) en Cuyo fue de 31% por ciento, con el rubro “Educación” como el de mayor crecimiento en ese plazo, con el 75,4%. En tanto que el que menor variación mostró fue “Equipamiento y Mantenimiento del Hogar”, con el 22%.