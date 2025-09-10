Precios

Leve suba de la inflación en Mendoza, que supera la acumulada en la región Cuyo

La variación de precios de agosto se sostuvo prácticamente en los niveles del mes pasado y un rubro marcó deflación. Cuáles fueron los segmentos que más y menos subieron.

Subió la inflación en Mendoza

Subió la inflación en Mendoza

Foto: NA

De este modo, ratificó la tendencia alcista que inició el mes pasado, luego de cuatro meses de variaciones a la baja. No obstante, tanto el acumulado del año como la inflación interanual, en Mendoza son menores que los exhibidos por el INDEC para todo el país.

En el primer caso, el índice alcanza el 17,6% (a nivel país es de 19,5%); en tanto que en los últimos doce meses el número llega al 29,6% (33,6% en lo nacional). Si se toma en cuenta toda la región Cuyo, la Provincia supera los índices regionales, ya que en los primeros ocho meses del año se registró una suba de precios del 19%, y una interanual del 31%.

precios agosto 2025

Inflación en Mendoza: los rubros que más y menos aumentaron en agosto de 2025

El rubro que más varió respecto a julio fue Transporte y Comunicaciones, que exhibió un incremento del 4,3%, empujado por las subas en los combustibles registradas en los últimos treinta días.

Segundo se ubicó Educación, con una suba del 4,1%; y el podio lo cierra Vivienda y Servicios Básicos, con 4 por ciento de variación.

precios agosto 2025 segmentos
Inflaci&oacute;n agosto 2025: la evoluci&oacute;n por rubro en la provincia de Mendoza.

Inflación agosto 2025: la evolución por rubro en la provincia de Mendoza.

En tanto que el segmento de mayor incidencia en el índice general —"Alimentos y Bebidas"— registró 1,5% de incremento; por debajo del índice general.

El listado de capítulos se completa de la siguiente forma: Equipamiento y mantenimiento del Hogar, que subió 3,6%; Otros Bienes y Servicios (3,3%); Atención Médica y Salud (1,9%), Esparcimiento (0,5%) e Indumentaria (-1%), el único segmento que marcó deflación en agosto.

La inflación de agosto de 2025 en la región Cuyo

En cuanto a las regiones geográficas, Cuyo tuvo el índice más alto del país, con un IPC de 2,1% en junio. El Noreste, en tanto, fue la del registro más bajo: 1,7%.

El listado se completa con la Patagonia (2%), Noroeste (2%), Gran Buenos Aires (1,9%) y la región pampeana (1,8%).



La inflación interanual (de agosto de 2024 a agosto de 2025) en Cuyo fue de 31% por ciento, con el rubro “Educación” como el de mayor crecimiento en ese plazo, con el 75,4%. En tanto que el que menor variación mostró fue “Equipamiento y Mantenimiento del Hogar”, con el 22%.

