Encuentro Federal

El eCommerce Go desembarca en la provincia de Mendoza con su décima edición

El evento reunirá a expertos de eCommerce y profesionales de todo el país para explorar las tendencias en Argentina.

El eCommerce Go desembarca en Mendoza con su décima edición.&nbsp;

Por Sitio Andino Sociedad

El próximo jueves 18 de septiembre, desde las 14.30 en el Hotel Hilton Mendoza, se realizará la décima edición del eCommerce Go, el encuentro federal más relevante de la economía digital en Argentina.

Organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), el evento reunirá a expertos en comercio electrónico, referentes del ecosistema digital y profesionales de todo el país. La agenda incluye la presentación de casos regionales, análisis de tendencias clave, conferencias inspiradoras y un espacio exclusivo de networking para generar nuevos vínculos y oportunidades de negocio.

FOTOS EVENTO CACE (3)
Mendoza se suma a la recorrida nacional que el evento realiza por diferentes regiones.

¿Qué es eCommerce Go?

El eCommerce Go es considerado un encuentro de referencia en el sector, ya que permite conocer de primera mano la evolución del comercio electrónico en Argentina, el impacto de la inteligencia artificial en los negocios digitales y distintos casos de éxito locales que sirven de modelo para otros proyectos.

En esta edición, Mendoza se suma a la recorrida nacional que el evento realiza por diferentes regiones, acercando las últimas innovaciones y tendencias del mercado a profesionales y empresas de todo el país.

Acerca de CACE

La Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) es una asociación civil sin fines de lucro creada en 1999 con el objetivo de promover el desarrollo de las nuevas tecnologías aplicadas al trabajo, la comunicación y los negocios digitales.

Actualmente, cuenta con más de 2.000 socios de diversos sectores de la industria, comercio y servicios, consolidándose como la principal institución del país en el impulso del eCommerce. Entre sus iniciativas más destacadas se encuentran el Estudio Anual de Comercio Electrónico, el Reporte de Talentos de la Industria del eCommerce, el Estudio MID Term, los programas eCommerce Go y eCommerce Day, además de los reconocidos eventos de conveniencia CyberMonday y Hot Sale.

