Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 11 de septiembre de 2025

¿Cuánto vale el dólar en Mendoza hoy? Enterate del precio del blue, el oficial y los financieros en la jornada cambiaria de este miércoles.

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 11 de septiembre de 2025

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 11 de septiembre de 2025

freepik

Tras el levantamiento del cepo el lunes 14 de abril, los bancos debieron implementar rápidamente los cambios necesarios para permitir que sus clientes puedan operar con divisas sin las restricciones que regían desde 2019. No obstante, tras los resultados de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, la moneda extranjera se disparó y superó la barrera de los $1.400 en la mayoría de los bancos.

Lee además
dolar hoy y dolar blue en mendoza: a cuanto cotiza este miercoles 10 de septiembre de 2025
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 10 de septiembre de 2025
para el indec la inflacion de agosto soporto las presiones cambiarias ¿de cuanto fue?
Precios y presión

Para el INDEC la inflación de agosto soportó las presiones cambiarias ¿De cuánto fue?

A cuánto cotiza el dólar blue en Mendoza hoy, jueves 11 de septiembre de 2025

En Mendoza, el dólar blue cotiza:

  • Para la compra a $1.370;
  • Para la venta a $1.390.
dolr hoy

A cuánto cotiza el dólar MEP, CCL y tarjeta hoy, jueves 11 de septiembre de 2025

El dólar MEP (medio electrónico de pagos) es una forma legar de obtener divisas a través de la compra y venta de bonos que cotizan en pesos. Este dólar financiero se ubica de la siguiente manera:

  • A $1.426,61 para la compra;
  • A $1.427,94 para la venta.

Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL), que es el que influye en las exportaciones, se ubica en:

  • $1.421,91 para la compra;
  • $1.431,32 para la venta.

El dólar tarjeta o turista, que corresponde al tipo de cambio que se aplica a comprar con tarjetas en el exterior, cotiza de la siguiente forma:

  • A $1.800,50 para la compra;
  • A $1.865,50 para la venta.

A cuánto cotizan el euro y el peso chileno hoy, jueves 11 de septiembre de 2025

Por su parte, la moneda europea, el euro se ubica:

  • En $1.664,78 para la compra;
  • En $1.666,52 para la venta.

El peso chileno, por su parte, se ubica de la siguiente manera (conversión de 1.000 CLP a 1.000 ARS):

  • A $676 para la compra;
  • A $1.478,99 para la venta.

La flexibilización de las divisas extranjeras llega en el marco de la Fase 3 del Programa Económico del gobierno. Con el avance de esta fase, el Ejecutivo busca mantener el dólar oficial cerca del mínimo permitido, con la expectativa de contener la inflación.

Temas
Seguí leyendo

El INDEC dará a conocer hoy la inflación de agosto 2025: qué estiman las consultoras

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 9 de septiembre de 2025

Pérez Colman en Aconcagua Radio: "El precio de griferías que tienen cobre varía si sube el dólar"

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 8 de septiembre de 2025

El dólar se dispara tras la derrota de LLA: a cuánto cotiza en los bancos

La derrota de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires abre días críticos para los mercados

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este domingo 7 de septiembre de 2025

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este sábado 6 de septiembre de 2025

LO QUE SE LEE AHORA
indec oficializa la caida en la actividad industrial: ¿cuales son los sectores mas golpeados?
Industria en crisis

INDEC oficializa la caída en la actividad industrial: ¿cuáles son los sectores más golpeados?

Las Más Leídas

La decisión del Gobierno de San Luis sobre el padre policía de la niña armada en La Paz
Repercusión interprovincial

La decisión del Gobierno de San Luis sobre el padre policía de la niña armada en La Paz

Revuelo en la cárcel de San Felipe por un motín. 
mirá los videos

Tensión en la cárcel de San Felipe por un motín

Conmoción por una alumna que llevó un arma a la escuela y disparó varias veces. 
Alumna atrincherada en una escuela

La Paz: el momento en el que la menor dispara frente a policías

Conmoción en La Paz por el ataque de una alumna con un arma 9 milímetros
Estremecedor relato

"Buscaba a una profe y dos compañeros que le hacían bullying", el relato de un testigo del ataque en La Paz

Conmoción en La Paz por una menor que llevó un arma a la escuela, disparó y se atrincheró.
Mirá el video

Conmoción en La Paz por una menor que llevó un arma a la escuela, disparó y se atrincheró

Te Puede Interesar

INDEC oficializa la caída en la actividad industrial: ¿cuáles son los sectores más golpeados?
Industria en crisis

INDEC oficializa la caída en la actividad industrial: ¿cuáles son los sectores más golpeados?

Por Marcelo López Álvarez
El drama de La Paz: cómo pasó la noche la menor que llevó un arma a la escuela.
Conmoción

El drama de La Paz: cómo pasó la noche la menor que llevó un arma a la escuela

Por Natalia Mantineo
Estudiantes, gremios, docentes y no docentes se movilizarán en una nueva marcha universitaria.
Nueva marcha federal

"Si hay veto, hay marcha": la respuesta de las universidades al veto de Javier Milei

Por Celeste Funes