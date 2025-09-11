Expo petróleo: Argentina busca consolidarse como proveedor global de energía en 2025.

La XV Exposición Internacional del Petróleo y del Gas (AOG Expo 2025) volvió a colocar a la Argentina en el centro de la conversación energética regional. Durante su segunda jornada, el encuentro que organiza el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) reunió a directivos de las principales operadoras , referentes del sector financiero y especialistas técnicos, quienes coincidieron en que el país se encuentra en un punto de inflexión: convertir su riqueza hidrocarburífera en un motor de desarrollo sostenido exige competitividad , acceso a capital e infraestructura moderna .

Uno de los ejes más esperados fue el Encuentro con los CEOs , moderado por el presidente del IAPG, Ernesto López Anadón . Allí, los líderes empresariales remarcaron que la cooperación entre compañías será decisiva para abaratar costos y alcanzar la escala que requieren proyectos como Vaca Muerta .

Energía y Desarrollo La Rural recibe la muestra de la transformación del petróleo y el gas en Argentina

Martín Rueda , director de Harbour Energy Argentina , explicó que el 40% de los recursos globales con potencial de desarrollo de la firma se ubican en el país, y adelantó que el consorcio Southern Energy impulsará un salto en la producción de gas , mientras que el yacimiento San Roque resultará clave en el plano petrolero .

Desde Chevron , su country manager Ana Simonato subrayó que la estrategia global de la empresa está alineada con el desarrollo local: “Los activos argentinos encajan perfectamente en nuestro objetivo de maximizar la producción con seguridad. La roca es extraordinaria pero compleja; alcanzar costos competitivos requiere trabajar juntos”.

En tanto, Julián Escuder, de Pluspetrol, planteó como horizonte inmediato alcanzar los 100.000 barriles diarios en 2027, meta que depende de los yacimientos La Calera y Bajo del Choique. Para lograrlo, destacó la necesidad de financiamiento de largo plazo y recordó que la compañía ya recurrió al mercado de capitales con su primera emisión de deuda.

_MG_8983 Gran expectativa generaron las charlas sobre petróleo, gas y energía durante la expo

Infraestructura: la base del desarrollo

La infraestructura fue otro de los focos centrales de la jornada. Alejo Calcagno, de Techint Ingeniería y Construcción, destacó el Gasoducto Perito Moreno como ejemplo de eficiencia, al ser concluido en diez meses frente a plazos habituales de dieciocho. Señaló, además, que el Oleoducto Vaca Muerta Sur marcará un nuevo hito en innovación y formación de recursos humanos.

Carlos Mundín, de BTU, remarcó la necesidad de contar con equipos multidisciplinarios que puedan responder a obras complejas en tiempos ajustados, mientras que Pablo Brottier, de SACDE, fue categórico: “La infraestructura está primero”. Para él, la cooperación empresarial no solo es deseable, sino imprescindible para consolidar un perfil exportador.

Divisas y financiamiento: las claves de la sostenibilidad

El ciclo de conferencias ofreció un panorama analítico. El informe de la Comisión de Planeamiento y Análisis Económico del IAPG, a cargo de Daniel Dreizzen y Milagros Piaggio, proyectó que la industria hidrocarburífera podría generar hasta 38.000 millones de dólares anuales en divisas, siempre y cuando se sostenga un nivel alto de precios internacionales y se ejecuten obras estratégicas como gasoductos y plantas de GNL.

El estudio recordó que en 2024 la balanza comercial del sector cerró con un saldo positivo de 3.539 millones de dólares, tras 14 años de déficit. Sin embargo, advirtió que la alta proporción de importaciones en inversión y costos reduce el ingreso neto. Las proyecciones abarcan escenarios muy dispares: desde apenas 4.000 millones anuales en el caso más adverso, hasta superar los 38.000 millones en el escenario más optimista.

El financiamiento se colocó nuevamente en el centro de la escena. Claudio Zuchovicki, presidente de BYMA, advirtió que, pese a que Vaca Muerta posicionó a la Argentina entre los pocos países con explotación comercial de shale, para mantener el ritmo será imprescindible diversificar las fuentes de capital. Sugirió avanzar en modelos de participación público-privada que permitan atraer inversión directa.

Los representantes del Banco Nación, Banco Comafi y Banco Supervielle coincidieron en que, si bien las tasas en pesos afectan a las pymes, el sector petrolero tiene la ventaja de contar con ingresos dolarizados que facilitan el acceso a financiamiento internacional. Además, destacaron al leasing como una herramienta cada vez más utilizada para inversiones de largo plazo.

Una feria que combina negocios y tecnología

La AOG Expo 2025 no se limitó al debate. La Plaza de Máquinas, instalada por primera vez en Buenos Aires, reunió a 22 compañías que exhibieron equipamiento de gran escala en un espacio de 2.000 metros cuadrados, generando un fuerte atractivo entre especialistas y visitantes.

El encuentro, que se extenderá hasta el 11 de septiembre en La Rural, consolida su posición como la principal plataforma de innovación, negocios y discusión estratégica del sector energético en la región.

La segunda jornada dejó una conclusión clara: el futuro de la energía en la Argentina dependerá de tres pilares -competitividad, financiamiento e infraestructura-. El potencial de Vaca Muerta y otras cuencas coloca al país en una posición estratégica, pero la concreción de esa oportunidad exigirá un esfuerzo conjunto entre empresas, Estado y sistema financiero.

Si las proyecciones de divisas logran materializarse, la Argentina podrá consolidar su lugar en el mapa energético global; de lo contrario, la oportunidad podría desvanecerse en medio de las restricciones estructurales.