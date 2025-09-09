Energía y Desarrollo

La Rural recibe la muestra de la transformación del petróleo y el gas en Argentina

La Argentina Oil & Gas Expo 2025 reunió a líderes del sector con anuncios de inversión, innovación y proyectos clave para el futuro del petróleo.

 Por Marcelo López Álvarez

La Argentina Oil & Gas Expo 2025 (AOG) abrió sus puertas en el predio de La Rural de Palermo. El encuentro, que se extenderá hasta el jueves, se presenta como la vidriera más importante de la industria del petróleo y el gas, en un contexto de fuerte dinamismo y expansión del sector.

La apertura estuvo a cargo del presidente del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), Ernesto A. López Anadón, quien destacó la magnitud de la exposición: “AOG 2025 es una de las exposiciones industriales más importantes de Argentina. Sin embargo, representa sólo una pequeña porción de la enorme cadena de valor del petróleo y el gas”. El dirigente puso énfasis en el impacto económico de la actividad, al señalar que se trata de una industria generadora de empleo y con capacidad para dar respuestas a los desafíos del futuro.

En la misma línea, el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, subrayó que, pese a la desaceleración del consumo a nivel global, el gas y el petróleo siguen siendo energías en expansión. “La industria de los hidrocarburos es hoy una de las más pujantes en el país. El gran desafío es mejorar la competitividad, reducir costos y garantizar acceso al capital”, remarcó, destacando la experiencia acumulada por las empresas locales.

Petróleo: Los desafíos de la competitividad

Tras la ceremonia inaugural, comenzó el Encuentro con los CEOs, un ciclo de paneles con los principales referentes de compañías nacionales e internacionales. Allí, Ricardo Markous, CEO de Tecpetrol, valoró los avances en materia de autoabastecimiento energético: “Gracias al esfuerzo de todos los productores, pasamos de importar 80 barcos de GNL a un aproximado de 25”. Además, anunció inversiones superiores a 2.500 millones de dólares en el proyecto Los Toldos II Este, al que calificó como “el próximo Fortín de Piedra”.

Por su parte, Sergio Mengoni, director general de Total Austral y representante de TotalEnergies en el país, resaltó la estrategia de la empresa orientada a aumentar la producción de energía reduciendo emisiones. Con 2.500 millones de dólares ya invertidos en Argentina, anticipó la inauguración del parque solar más austral del mundo en Tierra del Fuego, previsto para fin de año, con el objetivo de disminuir a la mitad la huella ambiental de la compañía.

El evento específico del sector del petróleo y el gas comenzó en La Rural con record de expositores

Innovación, talento y formación

La transformación tecnológica y el capital humano ocuparon un lugar destacado en los debates. Francisco Di Raimondo, socio director de Moto Mecánica Argentina, presentó la nueva marca Dígito, vinculada a la digitalización de procesos. En su análisis, la incorporación de nuevas tecnologías no solo es clave para aumentar la eficiencia, sino también para atraer a las nuevas generaciones: “El desafío más grande siempre es el talento. Hay que atraerlo, retenerlo y garantizar que pueda desarrollarse”.

En esa misma línea, Margarita Esterman, presidenta de Spark Energy Solutions, subrayó la evolución positiva en la formación de recursos humanos: “Cuando empezamos en 2019, notamos un enorme déficit de talento. Hoy el panorama ha cambiado, con más jóvenes interesados en la industria. Es fundamental generar una fuente de talento en cada etapa del proceso productivo”.

Cooperación y desarrollo conjunto

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, llamó a fortalecer la cooperación entre las compañías del sector, dejando de lado la competencia directa. “Hoy no tiene sentido la competencia, debemos colaborar entre todos. Ese es el gran cambio que se está dando en la industria”, señaló. Entre sus proyectos destacó la evaluación de un tren de pasajeros destinado a trasladar trabajadores de la zona petrolera, mejorando así su calidad de vida. Además, presentó la iniciativa del Instituto Vaca Muerta, un proyecto de formación y capacitación que involucrará a varias empresas del sector.

Jóvenes profesionales e innovación

Otro de los ejes centrales de la exposición fue la 9° edición de Jóvenes Oil & Gas (JOG), que reunió a más de 600 estudiantes avanzados, recién graduados y jóvenes profesionales. En distintos paneles se abordaron temas vinculados a la transición energética, la sustentabilidad, la eficiencia y las oportunidades de carrera.

En paralelo, se desarrolló el Innovation Day, con charlas inspiradoras y mesas redondas dedicadas a casos de innovación en compañías de la industria. Asimismo, el ciclo de conferencias técnicas de la AOG profundizó en los temas estratégicos que marcarán el futuro del petróleo y el gas en Argentina.

Una vidriera hacia el futuro

Con más de 540 expositores y una superficie superior a los 35.000 metros cuadrados, la Argentina Oil & Gas Expo 2025 confirma su rol como el espacio de referencia para discutir la evolución de una industria que combina inversiones millonarias, desafíos ambientales, innovación tecnológica y desarrollo de talento. La magnitud de la muestra y la diversidad de sus paneles reflejan un sector que, lejos de agotarse, se reinventa en un escenario global marcado por la transición energética.

