Por qué el 20 de septiembre se festeja el Día de los Novios en Argentina

Cada 20 de septiembre, previo a la Primavera, se festeja el Día de los Novios. Descubrí el origen de la efeméride en la nota.

Cada 20 de septiembre se celebra en Argentina el Día de los Novios, una efeméride que, aunque no tiene un origen claro ni oficial, se ha convertido en una fecha especial para las parejas enamoradas. Al igual que San Valentín, esta jornada busca festejar el amor y la unión, resaltando el verdadero significado del noviazgo.

Por qué se celebra el Día de los Novios cada 20 de septiembre

El Día de los Novios en Argentina no tiene un origen definido, pero suele asociarse con el fin del invierno y la llegada de la primavera, en una metáfora que simboliza que “florece el amor”.

A diferencia del Día de los Enamorados, esta fecha es menos comercial y se presenta como una oportunidad para que las parejas disfruten de momentos más íntimos y personales.

De manera complementaria, existe otra efeméride vinculada: el Día de la Novia, que se celebra cada primer domingo de abril y está dedicado especialmente a las mujeres que atraviesan un noviazgo o están próximas a comprometerse o casarse.

Otras fechas relacionadas con el amor en Argentina

En el país también se celebran otras jornadas vinculadas a los afectos y las relaciones interpersonales. El 14 de febrero tiene lugar el Día de los Enamorados, mientras que del 1 al 7 de julio se desarrolla la Semana de la Dulzura, dedicada a regalar golosinas y gestos de cariño. Finalmente, el 20 de julio se festeja el Día del Amigo, una de las fechas más populares del calendario argentino.

Fuente: Infocielo

