Banco Nación lanzó un beneficio exclusivo en indumentaria para septiembre 2025

Banco Nación lanzó un beneficio exclusivo en indumentaria deportiva para septiembre. Entrá y conocé cómo aprovechar esta promoción especial.

 Por Juan Pablo Strappazzon

Por lo general, el Banco Nación ofrece distintas promociones para quienes utilizan sus servicios en el día a día. A través de su sitio web, la entidad financiera anunció un beneficio especial en indumentaria deportiva para el mes de septiembre. Mirá todos los detalles.

Banco Nación activa beneficio especial para compras de indumentaria deportiva

Qué incluye el beneficio de indumentaria de Banco Nación

El sitio web de la entidad financiera informó que ya se encuentra disponible un reintegro del 25% en indumentaria deportiva en determinadas sucursales de Vaypol y City Sneakers en Mendoza (se puede chequear cuáles son a través del medio oficial del Banco Nación). Esta promoción busca facilitar la renovación de ropa y aliviar el gasto de miles de argentinos que cada día adquieren este tipo de productos.

El beneficio estará vigente hasta el 30 de septiembre de 2025 y se podrá aprovechar únicamente los viernes, sábados y domingos, sin tope de reintegro por usuario. Además, las compras podrán realizarse en hasta 12 cuotas sin interés. De lunes a jueves, también es posible acceder a la promoción en 3 y 6 cuotas sin interés.

Para utilizar este beneficio, es necesario contar con MODO BNA+, escanear el código QR disponible en la sucursal y seleccionar las tarjetas participantes. Alternativamente, también se puede acceder a la promoción a través de la app del Banco Nación, ofreciendo mayor comodidad para quienes prefieran gestionar sus compras desde el celular.

