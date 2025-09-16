Qué ganancia ofrece hoy un depósito a plazo fijo de $500.000 a 30 días

Por Sitio Andino Economía







El depósito a plazo fijo sigue siendo una de las opciones de ahorro más elegidas por los argentinos, ya que permite resguardar el poder adquisitivo en un contexto de aumentos generalizados. A continuación, repasamos las remuneraciones que ofrecen los principales bancos del país para depósitos a 30 días, tomando como referencia un monto de $500.000.

Cuánto paga hoy cada banco por un depósito a plazo fijo a 30 días El Banco Central de la República Argentina (BCRA) publica una tabla comparativa con los porcentajes de interés que cada entidad ofrece por depósitos a plazo fijo de 30 días, expresados en Tasa Efectiva Mensual (TEM).

deposito a plazo fijo dinero plata Los bancos pagan entre $16.000 y $17.000 por depositar $500.000 a 30 días Según los datos oficiales, cada entidad daría el siguiente monto por $500.000 depositado a lo largo de un mes:

Banco de la Nación Argentina: 3,58% TEM – $17.916,7

Santander: 3,16% TEM – $15.833,3

Banco BBVA: 3,41% TEM – $17.083,3

Banco Credicoop: 3,5% TEM – $17.500

Banco Macro: 3,375% TEM – $16.875

ICBC: 3,535% TEM – $17.625

Banco Comafi: 3,5% TEM – $17.500

Banco Hipotecario: 3,54% TEM – $17.708,3

En este contexto, los depósitos a plazo fijo continúan siendo una alternativa segura para quienes buscan mantener sus ahorros a corto plazo, combinando liquidez y un rendimiento previsible frente a la variabilidad del mercado financiero/ El Cronista