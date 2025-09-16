Cuánto dinero necesitó una familia para la crianza de un hijo en agosto de 2025

En agosto, la canasta de crianza se ubicó entre $432.161 y $542.183 mensuales , según la edad del menor (de 0 a 12 años). Los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) , reflejan el costo promedio que enfrenta una familia para cubrir bienes, servicios y cuidados.

Para un bebé de hasta 1 año , el costo mensual fue de $432.161 , dividido en $131.480 para bienes y servicios y $300.681 para cuidados. Este valor mostró un incremento interanual del 17,7% y una suba mensual del 0,9%.

Para niños de entre 1 y 3 años , la canasta ascendió a $513.406 , compuesta por $169.771 en bienes y servicios y $343.635 en cuidados. El aumento fue del 17,9% interanual y del 0,9% mensual.

En el caso de niños de 4 y 5 años , el costo total se ubicó en $430.996 , con $216.224 destinados a bienes y servicios y $214.772 a cuidados. Aquí, la variación fue del 19,3% respecto al año anterior y del 0,9% frente a julio.

La franja de 6 a 12 años registró el gasto más alto: $542.183 mensuales, de los cuales $268.227 correspondieron a bienes y servicios y $273.956 a cuidados. El incremento fue del 19,2% interanual y del 0,9% mensual.

Qué mide la canasta de crianza y cómo evolucionó

El indicador, creado por el INDEC en marzo de 2024, busca medir los costos asociados a la crianza de niños y adolescentes de 0 a 12 años. Considera dos componentes:

Bienes y servicios: alimentación, vestimenta, vivienda, transporte y salud.

alimentación, vestimenta, vivienda, transporte y salud. Cuidados: tiempo dedicado a estas tareas, valorizado según la categoría “Asistencia y cuidado de personas” del Régimen de Trabajo de Casas Particulares.

