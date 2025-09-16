Cuánto dinero necesitó una familia para la crianza de un hijo en agosto de 2025

En agosto, la canasta de crianza se ubicó entre $432.161 y $542.183 mensuales, según la edad del menor (de 0 a 12 años). Los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), reflejan el costo promedio que enfrenta una familia para cubrir bienes, servicios y cuidados.
Para un bebé de hasta 1 año, el costo mensual fue de $432.161, dividido en $131.480 para bienes y servicios y $300.681 para cuidados. Este valor mostró un incremento interanual del 17,7% y una suba mensual del 0,9%.
Cuánto necesitó una familia según la edad de los hijos
Para niños de entre 1 y 3 años, la canasta ascendió a $513.406, compuesta por $169.771 en bienes y servicios y $343.635 en cuidados. El aumento fue del 17,9% interanual y del 0,9% mensual.
En el caso de niños de 4 y 5 años, el costo total se ubicó en $430.996, con $216.224 destinados a bienes y servicios y $214.772 a cuidados. Aquí, la variación fue del 19,3% respecto al año anterior y del 0,9% frente a julio.
canasta crianza agosto 2025
Una familia necesitó más de $540.000 para criar a un niño
La franja de 6 a 12 años registró el gasto más alto: $542.183 mensuales, de los cuales $268.227 correspondieron a bienes y servicios y $273.956 a cuidados. El incremento fue del 19,2% interanual y del 0,9% mensual.
Qué mide la canasta de crianza y cómo evolucionó
El indicador, creado por el INDEC en marzo de 2024, busca medir los costos asociados a la crianza de niños y adolescentes de 0 a 12 años. Considera dos componentes:
Bienes y servicios: alimentación, vestimenta, vivienda, transporte y salud.
Cuidados: tiempo dedicado a estas tareas, valorizado según la categoría “Asistencia y cuidado de personas” del Régimen de Trabajo de Casas Particulares.