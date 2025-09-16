DATOS OFICIALES

Cuánto dinero necesitó una familia para la crianza de un hijo en agosto de 2025

La canasta de crianza medida por el INDEC en agosto reflejó subas moderadas en términos interanuales y mensuales. Los detalles según la edad de los niños.

Por Sitio Andino Economía

En agosto, la canasta de crianza se ubicó entre $432.161 y $542.183 mensuales, según la edad del menor (de 0 a 12 años). Los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), reflejan el costo promedio que enfrenta una familia para cubrir bienes, servicios y cuidados.

Para un bebé de hasta 1 año, el costo mensual fue de $432.161, dividido en $131.480 para bienes y servicios y $300.681 para cuidados. Este valor mostró un incremento interanual del 17,7% y una suba mensual del 0,9%.

Cuánto necesitó una familia según la edad de los hijos

Para niños de entre 1 y 3 años, la canasta ascendió a $513.406, compuesta por $169.771 en bienes y servicios y $343.635 en cuidados. El aumento fue del 17,9% interanual y del 0,9% mensual.

En el caso de niños de 4 y 5 años, el costo total se ubicó en $430.996, con $216.224 destinados a bienes y servicios y $214.772 a cuidados. Aquí, la variación fue del 19,3% respecto al año anterior y del 0,9% frente a julio.

Una familia necesitó más de $540.000 para criar a un niño

La franja de 6 a 12 años registró el gasto más alto: $542.183 mensuales, de los cuales $268.227 correspondieron a bienes y servicios y $273.956 a cuidados. El incremento fue del 19,2% interanual y del 0,9% mensual.

Qué mide la canasta de crianza y cómo evolucionó

El indicador, creado por el INDEC en marzo de 2024, busca medir los costos asociados a la crianza de niños y adolescentes de 0 a 12 años. Considera dos componentes:

  • Bienes y servicios: alimentación, vestimenta, vivienda, transporte y salud.
  • Cuidados: tiempo dedicado a estas tareas, valorizado según la categoría “Asistencia y cuidado de personas” del Régimen de Trabajo de Casas Particulares.

En agosto, el aumento de la canasta de crianza se mantuvo por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que fue del 1,9%/ Noticias Argentinas

Por Sitio Andino Política