16 de marzo de 2026
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Cuánto necesitó una familia para la crianza de un hijo en febrero de 2026

El Instituto Nacional de Estadística y Censos difundió los valores correspondientes al mes pasado. Cuánto dinero fue destinado a bienes y servicios para criar.

Cuánto necesitó una familia para la crianza de un hijo en febrero de 2026

Cuánto necesitó una familia para la crianza de un hijo en febrero de 2026

Por Sitio Andino Economía

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer la valorización de la canasta de crianza del mes de febrero, según las diferentes etapas de la vida. La diferencia entre la canasta más económica y la más cara es de $136.021 y depende de las edades de los hijos.

“El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) presenta la valorización de la canasta de crianza de la primera infancia, la niñez y la adolescencia (0 a 12 años), de acuerdo con los lineamientos del documento Costo de consumos y cuidados de la primera infancia, la niñez y la adolescencia. Una aproximación metodológica, de la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía de la Nación (2023)”, explica el informe del instituto.

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Canasta de crianza
La canasta de crianza contempla bienes y servicios destinados a criar un hijo.

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¿Qué incluye la canasta básica de crianza del INDEC?

“La canasta incluye tanto el costo mensual para adquirir los bienes y servicios para el desarrollo de infantes, niñas, niños y adolescentes, como el costo de cuidado que surge a partir de la valorización del tiempo requerido para dicha actividad”, avanza.

Además, detalla que: “La estimación de la canasta de crianza se realiza para cuatro tramos de edad, agrupados según los niveles de escolarización de infantes, niñas, niños y adolescentes, definidos de la siguiente manera:”

  • Menores de 1 año
  • De 1 a 3 años
  • De 4 a 5 años
  • De 6 a 12 años

¿Cuál fue el costo de la canasta básica de crianza en febrero de 2026?

La canasta de crianza durante el mes de febrero de 2026, según el INDEC, se valorizó de la siguiente manera de acuerdo a las edades de los hijos:

  • $480.463 para menores de 1 año.
  • $572.590 para infantes de 1 a 3 años.
  • $490.459 para los tramos de 4 y 5 años.
  • $616.484 para niños, niñas y adolescentes de 6 a 12 años.
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