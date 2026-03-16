Cuánto necesitó una familia para la crianza de un hijo en febrero de 2026

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer la valorización de la canasta de crianza del mes de febrero, según las diferentes etapas de la vida. La diferencia entre la canasta más económica y la más cara es de $136.021 y depende de las edades de los hijos.
“El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) presenta la valorización de la canasta de crianza de la primera infancia, la niñez y la adolescencia (0 a 12 años), de acuerdo con los lineamientos del documento Costo de consumos y cuidados de la primera infancia, la niñez y la adolescencia. Una aproximación metodológica, de la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía de la Nación (2023)”, explica el informe del instituto.
Además, detalla que: “La estimación de la canasta de crianza se realiza para cuatro tramos de edad, agrupados según los niveles de escolarización de infantes, niñas, niños y adolescentes, definidos de la siguiente manera:”
Menores de 1 año
De 1 a 3 años
De 4 a 5 años
De 6 a 12 años
¿Cuál fue el costo de la canasta básica de crianza en febrero de 2026?
La canasta de crianza durante el mes de febrero de 2026, según el INDEC, se valorizó de la siguiente manera de acuerdo a las edades de los hijos:
$480.463 para menores de 1 año.
$572.590 para infantes de 1 a 3 años.
$490.459 para los tramos de 4 y 5 años.
$616.484 para niños, niñas y adolescentes de 6 a 12 años.