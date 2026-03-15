Cuántas horas deben dormir los niños según pediatras y por qué es clave para su desarrollo

La Sociedad Argentina de Pediatría difundió una serie de recomendaciones sobre cuántas horas deben dormir bebés, niños y adolescentes

En un contexto donde los chicos tienen cada vez más actividades escolares, deportivas y recreativas, los especialistas advierten que el descanso muchas veces queda relegado , pese a que dormir bien es fundamental para el desarrollo de bebés, niños y adolescentes.

La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) difundió una serie de recomendaciones sobre cuántas horas deben dormir bebés, niños y adolescentes , con el objetivo de promover hábitos saludables y prevenir problemas asociados a la falta de sueño.

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Según los pediatras, el descanso adecuado no solo impacta en el crecimiento físico, sino también en la memoria, el aprendizaje, la conducta y el bienestar emocional.

Las horas de sueño recomendadas varían según la etapa del desarrollo . Estas son las pautas orientativas difundidas por especialistas:

4 a 12 meses: entre 14 y 16 horas diarias (incluyendo siestas)

1 a 2 años: entre 11 y 14 horas (incluyendo siestas)

3 a 5 años: entre 10 y 13 horas (incluyendo siestas)

6 a 12 años: entre 9 y 12 horas

13 a 18 años: entre 8 y 10 horas

Los pediatras remarcan que estas recomendaciones buscan garantizar un desarrollo saludable en cada etapa de la infancia y la adolescencia.

WhatsApp Image 2026-03-13 at 10.44.57 AM La Sociedad Argentina de Pediatría advirtió sobre la importancia del descanso en la infancia.

Por qué dormir bien es tan importante en la infancia

Durante el sueño se producen múltiples procesos clave para el organismo. Mientras los niños duermen ocurre una intensa actividad cerebral y corporal.

Embed - Sociedad Argentina de Pediatría I SAP on Instagram: " Dormir bien es fundamental para el crecimiento, el aprendizaje y la salud infantil. Conocer cuántas horas deben dormir los niños según su edad y detectar señales de alerta a tiempo ayuda a cuidar su bienestar. Deslizá para conocer más." View this post on Instagram

Entre otros beneficios, el descanso permite:

Organizar y fijar lo aprendido durante el día

Fortalecer la memoria y el aprendizaje

Liberar la hormona de crecimiento

Reparar tejidos

Fortalecer el sistema inmunológico

Recuperar energía para el día siguiente

Por eso, los especialistas sostienen que el sueño es tan importante como la alimentación o la actividad física en la salud infantil.

Qué pasa cuando los niños duermen poco

Dormir menos horas de las recomendadas o tener un sueño de mala calidad puede generar distintos problemas en la vida diaria de los chicos.

Entre las consecuencias más frecuentes se encuentran:

Dificultad para mantener la atención

Problemas de conducta

Dificultades en el aprendizaje

Bajo rendimiento escolar

Alteraciones emocionales

Además, la falta de descanso puede afectar la calidad de vida del niño y también la dinámica familiar.

ChatGPT Image 13 mar 2026, 10_39_33 a.m. Las horas de sueño recomendadas varían según la edad.

Trastornos del sueño en niños

Los pediatras también advierten sobre la importancia de detectar posibles trastornos del sueño, como el Síndrome de Apneas Obstructivas del Sueño (SAHOS).

Este trastorno ocurre cuando se produce una obstrucción repetida de la vía aérea durante el sueño y afecta aproximadamente al 1% al 5% de los niños.

Entre sus síntomas pueden aparecer:

Ronquidos frecuentes

Pausas respiratorias

Despertares repetidos durante la noche

Sueño no reparador

Señales de alerta durante el día y la noche

Existen distintos indicadores que pueden alertar sobre problemas de descanso en los niños.

Durante el día:

Irritabilidad o cambios de carácter

Problemas de atención o memoria

Bajo rendimiento escolar

Hiperactividad

Ansiedad o dificultad para dormir

Durante el sueño:

Ronquido habitual

Pausas respiratorias

Sudoración excesiva al dormir

Enuresis secundaria (volver a mojar la cama)

Los especialistas destacan que detectar los trastornos del sueño a tiempo es fundamental, ya que la intervención temprana permite evitar complicaciones cognitivas, cardiovasculares y del crecimiento.

Ante cualquier duda, recomiendan consultar con el pediatra.

Dormir bien, concluyen los expertos, es una de las bases del crecimiento, el aprendizaje y el bienestar infantil.

Preguntas frecuentes sobre cuántas horas deben dormir los niños según pediatras

¿Cuántas horas deben dormir los niños según la Sociedad Argentina de Pediatría?

La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) recomienda que las horas de sueño varíen según la edad. Los bebés de 4 a 12 meses deben dormir entre 14 y 16 horas diarias, los niños de 1 a 2 años entre 11 y 14 horas, los de 3 a 5 años entre 10 y 13 horas, los de 6 a 12 años entre 9 y 12 horas, y los adolescentes de 13 a 18 años entre 8 y 10 horas por día.

¿Por qué es importante que los niños duerman bien según los pediatras?

Los pediatras señalan que dormir bien es clave para el crecimiento, el aprendizaje y la salud infantil. Durante el sueño se consolida la memoria, se fija lo aprendido durante el día, se libera la hormona del crecimiento, se reparan tejidos y se fortalece el sistema inmunológico.

¿Qué problemas puede causar la falta de sueño en niños y adolescentes?

Dormir menos horas de las recomendadas puede provocar dificultad para concentrarse, problemas de conducta, bajo rendimiento escolar y alteraciones emocionales. Además, la falta de descanso puede afectar la calidad de vida del niño y también la dinámica familiar.

¿Qué es el síndrome de apneas obstructivas del sueño en niños (SAHOS)?

El Síndrome de Apneas Obstructivas del Sueño (SAHOS) es un trastorno que ocurre cuando se produce una obstrucción repetida de la vía aérea durante el sueño. Según especialistas, afecta aproximadamente entre el 1% y el 5% de los niños y puede manifestarse con ronquidos frecuentes, pausas respiratorias, despertares nocturnos o sueño no reparador.

¿Cuáles son las señales de alerta de problemas de sueño en los niños?

Entre las señales de alerta que mencionan los pediatras se encuentran ronquidos habituales, pausas respiratorias, sudoración excesiva al dormir, irritabilidad, hiperactividad, problemas de atención y bajo rendimiento escolar. Ante estos síntomas, se recomienda consultar con un pediatra para evaluar posibles trastornos del sueño.