Efemérides

Día del Profesor en Argentina: origen y significado de la celebración, este 17 de septiembre

Cada 17 de septiembre, Argentina celebra el Día del Profesor. Conocé el origen de esta efeméride y algunas frases emotivas para la ocasión.

Día del Profesor en Argentina: origen y significado de la celebración, este 17 de septiembre

Día del Profesor en Argentina: origen y significado de la celebración, este 17 de septiembre

Por Sitio Andino Sociedad

Cada 17 de septiembre se celebra el Día del Profesor en Argentina. La efeméride resalta el trabajo docente en escuelas secundarias y universidades, además de conmemorar el fallecimiento de José Manuel Estrada, destacado prócer de la educación en el país, junto a Domingo Faustino Sarmiento.

Por qué se celebra el Día del Profesor en Argentina, hoy 17 de septiembre

El 17 de septiembre se conmemora la muerte de José Manuel Estrada, un influyente intelectual que dejó su huella en las letras, la oratoria, la historia, el periodismo, la filosofía y la educación en Argentina.

Lee además
Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3305 del miércoles 17 de septiembre
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3305 del miércoles 17 de septiembre
Chile celebra sus fiestas patrias y miles de turistas llegarán a la Provincia de Mendoza. 
Ya cruzaron más de 4.000 turistas

El operativo en el Paso Internacional Los Libertadores por las fiestas patrias de Chile

Nacido el 13 de julio de 1842, Estrada se destacó por sus obras sobre educación, historia y política argentina, entre ellas El catolicismo y la democracia (1862) y Ensayo histórico sobre la revolución de los comuneros del Paraguay en el siglo XVIII (1865).

_José Manuel Estrada
José Manuel Estrada falleció el 17 de septiembre de 1894 en Asunción, Paraguay.

José Manuel Estrada falleció el 17 de septiembre de 1894 en Asunción, Paraguay.

Estrada también se desempeñó como Secretario de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Sarmiento y, en 1869, fue designado Jefe del Departamento General de Escuelas de Buenos Aires. Además, fue Rector del Colegio Nacional de Buenos Aires, participó en la Convención Provincial Constituyente y fue Diputado de la Provincia de Buenos Aires.

A pocos días de conmemorarse el Día del Maestro, dedicado a Sarmiento, el 17 de septiembre recuerda la muerte de Estrada en 1894. Si bien la fecha cuenta con reconocimiento nacional, no constituye un feriado ni un día de asueto para los docentes.

Las 10 mejores frases cortas para dedicar en el Día del Profesor

  1. Un maestro no enseña lo que sabe, sino lo que es.
  2. Detrás de cada gran persona, hay un profesor que creyó en ellos primero.
  3. Un profesor es quien hace de una clase una experiencia inolvidable.
  4. Un buen profesor deja huella para toda la vida.
  5. La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. ¡Gracias por ser parte de ese cambio!
  6. Educar es el acto más noble de amor hacia los demás.
  7. Un buen profesor nunca deja de aprender de sus estudiantes.
  8. Enseñar es dejar una huella en la vida de los demás.
  9. No hay mejor docente que el que cree en sus alumnos.
  10. Tu paciencia y dedicación marcan la diferencia.

Fuente: DGE.

Temas
Seguí leyendo

El Centro Empleados de Comercio inauguró obras en su complejo de El Bermejo

Las Leñas cierra la temporada 2025: la falta de nieve pone fin a un invierno atípico

Conocé por qué hoy, 17 de septiembre, se festeja el Día del Psicopedagogo en Argentina

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 17 de septiembre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, miércoles 17 de septiembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 17 de septiembre

Tormentas aisladas, el pronóstico del tiempo para este miércoles 17 de septiembre en Mendoza

Container Park potencia la cultura y la gastronomía en el corazón de Luján de Cuyo

LO QUE SE LEE AHORA
Tormentas aisladas, el pronóstico para este miércoles 17 de septiembre en Mendoza
el clima

Tormentas aisladas, el pronóstico del tiempo para este miércoles 17 de septiembre en Mendoza

Las Más Leídas

La venta de supermercados Carrefour llega a las semifinales: ¿qué nombres se posicionan?
Empresas y Negocios

La venta de supermercados Carrefour llega a las semifinales: ¿qué nombres se posicionan?

La provincia de Mendoza tendrá dos nuevas formaciones orientadas en minería
Oportunidad

Oferta académica: Mendoza tendrá dos nuevas formaciones orientadas en minería

El episodio que derivó en un juicio civil ocurrió en la cárcel de San Felipe. 
sentencia

Juicio civil: nueva condena al Estado por la muerte de un preso

Marcha universitaria: dónde habrá cortes y desvíos de tránsito este miércoles
Atención

Marcha universitaria: dónde habrá cortes y desvíos de tránsito este miércoles

Tractores nuevos en San Rafael.
Info al día

San Rafael: tractores nuevos, actividades en el Parque Yrigoyen y robo de cable teléfonico

Te Puede Interesar

Chile celebra sus fiestas patrias y miles de turistas llegarán a la Provincia de Mendoza. 
Ya cruzaron más de 4.000 turistas

El operativo en el Paso Internacional Los Libertadores por las fiestas patrias de Chile

Por Pablo Segura
¿Por qué no aparezco en el Padron Electoral?
VOTACIÓN

¿Por qué no aparezco en el Padron Electoral?

Por Sitio Andino Política
El accidente vial de Maipú ocurrió en la madrugada. 
una pareja herida

Terrible accidente vial en una rotonda de Maipú

Por Pablo Segura