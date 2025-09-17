Día del Profesor en Argentina: origen y significado de la celebración, este 17 de septiembre

Cada 17 de septiembre se celebra el Día del Profesor en Argentina. La efeméride resalta el trabajo docente en escuelas secundarias y universidades, además de conmemorar el fallecimiento de José Manuel Estrada, destacado prócer de la educación en el país, junto a Domingo Faustino Sarmiento.

Por qué se celebra el Día del Profesor en Argentina, hoy 17 de septiembre El 17 de septiembre se conmemora la muerte de José Manuel Estrada, un influyente intelectual que dejó su huella en las letras, la oratoria, la historia, el periodismo, la filosofía y la educación en Argentina.

Nacido el 13 de julio de 1842, Estrada se destacó por sus obras sobre educación, historia y política argentina, entre ellas El catolicismo y la democracia (1862) y Ensayo histórico sobre la revolución de los comuneros del Paraguay en el siglo XVIII (1865).

_José Manuel Estrada José Manuel Estrada falleció el 17 de septiembre de 1894 en Asunción, Paraguay. Foto: web Estrada también se desempeñó como Secretario de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Sarmiento y, en 1869, fue designado Jefe del Departamento General de Escuelas de Buenos Aires. Además, fue Rector del Colegio Nacional de Buenos Aires, participó en la Convención Provincial Constituyente y fue Diputado de la Provincia de Buenos Aires.

A pocos días de conmemorarse el Día del Maestro, dedicado a Sarmiento, el 17 de septiembre recuerda la muerte de Estrada en 1894. Si bien la fecha cuenta con reconocimiento nacional, no constituye un feriado ni un día de asueto para los docentes. Las 10 mejores frases cortas para dedicar en el Día del Profesor Un maestro no enseña lo que sabe, sino lo que es. Detrás de cada gran persona, hay un profesor que creyó en ellos primero. Un profesor es quien hace de una clase una experiencia inolvidable. Un buen profesor deja huella para toda la vida. La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. ¡Gracias por ser parte de ese cambio! Educar es el acto más noble de amor hacia los demás. Un buen profesor nunca deja de aprender de sus estudiantes. Enseñar es dejar una huella en la vida de los demás. No hay mejor docente que el que cree en sus alumnos. Tu paciencia y dedicación marcan la diferencia. Fuente: DGE.

