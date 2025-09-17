Ya cruzaron más de 4.000 turistas

El operativo en el Paso Internacional Los Libertadores por las fiestas patrias de Chile

Las fiestas patrias en Chile provocan un éxodo de ciudadanos de ese país a la Provincia de Mendoza. Cómo está el paso internacional Los Libertadores.

Chile celebra sus fiestas patrias y miles de turistas llegarán a la Provincia de Mendoza. 

Foto: Cristian Lozano
 Por Pablo Segura

La Coordinación Argentina del paso internacional Los Libertadores iniciará en las próximas horas un operativo especial por las fiestas patrias en Chile, lo que se espera que genere el ingreso de más de 15.000 ciudadanos de ese país a la Provincia de Mendoza.

Tal es así que sólo este martes, ingresaron a Mendoza casi 4.000 visitantes y se espera que durante este miércoles lo haga otro número de turistas similar o, quizás, mayor aún.

Para ello, la Dirección Nacional de Migraciones tendrá disponible ocho puntos de control de vehículos y otros tres para colectivos.

Además, Aduana Argentina dispondrá de cinco casillas para controles de vehículos y dos para colectivos de pasajeros.

En medio de esto, Gendarmería Nacional Argentina montará un operativo de seguridad vial.

El operativo en el Paso Internacional Los Libertadores por las fiestas patrias de Chile

Los festejos en la Provincia de Mendoza comenzarán este jueves y estarán centrados en la Plaza Chile, donde habrá conciertos, puestos de artesanos y patio de comidas.

Festejo de independencia chilena - 312440
Chile celebra sus Fiestas Patrias en Mendoza. Hay un operativo especial en el paso internacional Los Libertadores.

Por esto, desde las últimas horas, miles de chilenos comenzaron a cruzar la cordillera para alojarse, por algunos días, en la Provincia de Mendoza. Se espera que más de 15.000 visitantes lleguen con motivo de esta festividad.

En base a esto, habrá un operativo especial en el paso internacional Los Libertadores y también afectará a los controles del lado chileno, cuando los miles de ciudadano de ese país regresen a sus hogares.

Para ello, el operativo se extenderá hasta el domingo, con varios puestos de atención en Los Libertadores y un comité de crisis que permanecerá atento a cualquier requerimiento de urgencia.

Chile festeja sus Fiestas Patrias

La Colectividad Chilena "Gabriela Mistral" de Mendoza invita a mendocinos y visitantes a la 29° edición de la Fiesta de la Hermandad 2025, que se realizará en la Plaza Chile entre el 18 y 20 de septiembre. Los festejos comenzarán a las 11 y se extenderán hasta la madrugada.

"El evento principal, el tradicional Esquinazo, tendrá lugar el 18 de septiembre a las 12, con un espectáculo en vivo que reunirá a agrupaciones folclóricas chilenas, tanto locales como invitadas de Chile y otras provincias argentinas", contó Verónica Tapia, titular de la Colectividad.

Por Pablo Segura
