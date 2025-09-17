Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 17 de septiembre

Estado, horario y demoras para este miércoles 17 de septiembre en el paso Los Libertadores.

El Paso Internacional Los Libertadores , que conecta Argentina y Chile a través de la Ruta Nacional N° 7 , se encuentra habilitado este miércoles 17 de septiembre , en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos, las 24 horas. Este paso representa una importante conectividad en la región y brinda a los viajeros más opciones para cruzar la frontera.

El pronóstico para este miércoles en alta montaña indica cielo seminublado solo en sector Sur, el resto despejado. Sin precipitaciones.

Las temperaturas en la mañana en las localidades cordilleranas son de 3º en Uspallata, -3° en Punta de Vacas, -7º en Puente del Inca y -8° en Las Cuevas .

Cabe recordar que es obligatoria la portación de cadenas.

Estado, horario y demoras para este miércoles 17 de septiembre en el Paso Internacional Los Libertadores.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Rige el horario extendido en el Paso Internacional Los Libertadores

Desde el 1º de septiembre, y hasta el 31 de mayo de 2026, el Paso Internacional Los Libertadores funciona con horario extendido de 24 horas.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores.