25 de marzo de 2026
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Un sismo de magnitud 4,4 con epicentro en San Rafael se sintió en Mendoza

El sismo tuvo como epicentro a 34 kilómetros al sureste del departamento de San Rafael

Sismo en Mendoza con epicentro en San Rafael.

Sismo en Mendoza con epicentro en San Rafael.

Por Sitio Andino Sociedad

Un sismo de mediana intensidad se sintió durante la tarde de este martes en la provincia de Mendoza. El movimiento telúrico ocurrió a las 20.21 y fue percibido principalmente en el sur provincial.

De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional, el movimiento tuvo su epicentro a 34 kilómetros al sureste de San Rafael y alcanzó una magnitud de 4,4 grados. Además, el organismo informó que el fenómeno se produjo a una profundidad de10 kilómetros, lo que explica que haya sido percibido con claridad en los departamentos de San Rafael y General Alvear principalmente

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Datos del Sismo en Mendoza

  • Tiempo local: 21:17
  • Epicentro: 227 km al S de Mendoza; 231 km al SO de San Luis; 34 km al SE de San Rafael -34.81 (lat) -68.05 (long) Magnitud: 4.4
  • Profundidad: 10 km

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