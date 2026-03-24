Un sismo de magnitud 4,4 con epicentro en San Rafael se sintió en Mendoza

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#Temblor | Un sismo de mediana intensidad se sintió durante la tarde de este martes en la provincia de Mendoza. El movimiento telúrico ocurrió a las 20.21 y fue percibido principalmente en el sur provincial. De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional, el movimiento tuvo su epicentro a 34 kilómetros al sureste de San Rafael y alcanzó una magnitud de 4,4 grados. Además, el organismo informó que el fenómeno se produjo a una profundidad de10 kilómetros, lo que explica que haya sido percibido con claridad en los departamentos de San Rafael y General Alvear principalmente. Conocé los detalles en sitioandino.com #sismo #SanRafael #Mendoza"

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