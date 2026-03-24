Un sismo de magnitud 4,4 con epicentro en San Rafael se sintió en Mendoza

Un sismo de mediana intensidad se sintió durante la tarde de este martes en la provincia de Mendoza. El movimiento telúrico ocurrió a las 20.21 y fue percibido principalmente en el sur provincial.
25 de marzo de 2026
El sismo tuvo como epicentro a 34 kilómetros al sureste del departamento de San Rafael
Un sismo de mediana intensidad se sintió durante la tarde de este martes en la provincia de Mendoza. El movimiento telúrico ocurrió a las 20.21 y fue percibido principalmente en el sur provincial.
De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional, el movimiento tuvo su epicentro a 34 kilómetros al sureste de San Rafael y alcanzó una magnitud de 4,4 grados. Además, el organismo informó que el fenómeno se produjo a una profundidad de10 kilómetros, lo que explica que haya sido percibido con claridad en los departamentos de San Rafael y General Alvear principalmente