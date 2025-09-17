Las Leñas cierra la temporada 2025: la falta de nieve pone fin a un invierno atípico.

La emblemática postal de la nieve en la alta montaña se despide antes de lo esperado. En las últimas horas, Las Leñas anunció que el próximo sábado 20 de septiembre será el último día de la temporada 2025, marcando un cierre casi dos semanas antes que el año pasado.

La razón es contundente: las altas temperaturas impidieron la conservación del manto níveo, a pesar de los esfuerzos por mantener la actividad.

El panorama fue complicado para todos los centros de esquí del país, de hecho, Los Puquios tuvo que anticipar su cierre el pasado 17 de agosto.

La falta de nieve, uno de los factores de la decisión. (Gentileza José Mayorga).

Claramente, la decisión de la compañía, Valle de Las Leñas S.A., se dio en un contexto de un invierno particularmente caluroso . Aunque algunas nevadas tardías permitieron la apertura del sector 1 con más de 8 kilómetros de pistas , no fueron suficientes para habilitar el resto del complejo.

“Pudimos tener el sector 1 operativo durante toda la temporada, llegando esquiando hasta la base gracias a la fabricación artificial de nieve”, explicaron desde la firma, destacando el arduo trabajo para sostener los servicios básicos.

NIEVE MALARGUE 30.08.2025 LAS LEÑAS

Un invierno con 40% menos de nieve

La temporada 2025 se cierra con un déficit de hasta un 40% de nevadas respecto al promedio histórico. Esta realidad, que afectó a la mayoría de los centros de esquí en la región, obligó a Las Leñas a concentrar sus esfuerzos en las zonas esenciales para la práctica, enfocándose en las actividades recreativas para "salvar" la temporada.

Para los interesados en aprovechar los últimos días de nieve, el complejo ofrece promociones especiales en alojamiento de fin de temporada con un 30% de descuento.