El Centro Empleados de Comercio inauguró obras en su complejo de El Bermejo

El Centro Empleados de Comercio de Mendoza renovó su complejo de El Bermejo con nuevas oficinas, estacionamiento, pileta, parquización y mejoras en la infraestructura.

El acto acto de inauguración de obras del complejo del CEC fue encabezado por el secretario general del gremio,Fernando Ligorria, con la presencia de los intendentes de Guaymallén, Marcos Calvente, y de Maipú, Matías Stevanato.

El acto acto de inauguración de obras del complejo del CEC fue encabezado por el secretario general del gremio,Fernando Ligorria, con la presencia de los intendentes de Guaymallén, Marcos Calvente, y de Maipú, Matías Stevanato.

El acto contó con la participación del secretario general del gremio, Fernando Ligorria, junto a los intendentes de Guaymallén, Marcos Calvente, y de Maipú, Matías Stevanato.

Inmuebles: por qué es clave contratar a un corredor inmobiliario en una compra-venta.
Inmuebles: por qué es clave contratar a un corredor inmobiliario en una compra-venta
Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3305 del miércoles 17 de septiembre
Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3305 del miércoles 17 de septiembre

Una donación en comodato

Durante el encuentro, el intendente de Maipú anunció la donación en comodato de seis hectáreas del Parque Metropolitano al gremio mercantil. En ese espacio se proyecta la construcción de un nuevo camping para afiliados y sus familias.

Stevanato sostuvo que "en tiempos difíciles, apostar a la familia y a la comunidad es fundamental", mientras que Calvente remarcó que "el deporte y el esparcimiento en comunidad son parte de la identidad argentina" y que desde su municipio acompañarán estas iniciativas.

Por su parte, Ligorria recordó que el complejo inaugurado en 1950 "forma parte de la historia del sindicato y de miles de familias", y señaló que la modernización era "una deuda pendiente" con los afiliados.

Las mejoras en el predio

Entre las obras realizadas se destacan:

  • Construcción de una nueva oficina de administración en el ingreso.

  • Reorganización del estacionamiento con capacidad para 180 autos.

  • Muro frontal adaptado a la normativa municipal.

  • Reforestación con más de 50 árboles y arbustos.

  • Refacción integral de parrillas y churrasqueras.

  • Reacondicionamiento de la pileta principal, con reducción de profundidad de 4 a 1,80 metros.

  • Reparación de filtraciones y embaldosado en quinchos y pileta infantil.

  • Parquización integral y sistema de riego por aspersión.

Con estas mejoras, el complejo incrementó su capacidad a 5.000 personas. El predio de más de seis hectáreas ofrece infraestructura para deporte, recreación y actividades sociales. Solo en la última temporada de verano fue utilizado por más de 50 mil afiliados, mientras que durante el resto del año lo visitan entre 1.000 y 1.500 personas por mes.

