La primavera en la Ciudad de Mendoza: naturaleza, arte, música, libros y muchas flores

La Ciudad de Mendoza celebra la llegada de la primavera con arte, música, libros y muchas flores. Conocé las propuestas artísticas, culturales y sociales que ofrece la Ciudad para esta época del año .

La Municipalidad de Mendoza invita a vecinos, vecinas y turistas a disfrutar de Ciudad de Flores , un evento novedoso y vibrante para dar la bienvenida a la primavera . Será este sábado de 18 a 22.

Obras de mantenimiento Importante corte de agua en Mendoza: estas son las zonas afectadas

Empresas y Negocios La venta de supermercados Carrefour llega a las semifinales: ¿qué nombres se posicionan?

La propuesta, de acceso gratuito , reunirá a destacados artistas locales como Vinilo Music, Ambrosio Cantú, Mansa DJ y la Orquesta Municipal de la Ciudad , que llenarán de música la plaza Independencia.

Además, la experiencia artística se completará con divertidos personajes y estatuas vivientes, así como un espacio de tarot a cargo de Saturniana y Federica. La magia también tendrá su momento con un show a cargo del Mago Juan Cruz. La oferta gastronómica contará con foodtrucks, degustaciones de vinos y coctelería, que acompañarán las distintas actividades culturales.

ciudad de las flores

Un sector especial de librerías y florerías, inspirado en la celebración de San Jordi de Barcelona, reunirá a 14 librerías y seis florerías con propuestas originales. Ciudad de Flores incluirá un espacio de lectura y una cabina fotográfica para que los asistentes se lleven un recuerdo de la jornada que será animada por el locutor Amadeo Inzirillo.

La primavera se festeja con pasacalles

En simultáneo, el Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza (MMAMM) invita a niñas, niños y público en general a participar de un taller abierto de pasacalles en su explanada, de 18 a 20 en el museo ubicado en la plaza Independencia.

Propone revalorizar este lenguaje visual popular, lleno de colores, frases y símbolos, como vehículo de amor, festejo y comunidad.

Primavera sobre ruedas en el Parque Urbano

El Encuentro Nacional de Quad Skate reunirá a deportistas de distintas provincias y edades en un espacio de integración, aprendizaje y diversión.

La cita será este fin de semana: el sábado 20 y el domingo 21 de septiembre, de 10 a 21, en el Parque Urbano (Ituzaingó y Córdoba, de Ciudad). Un lugar que se ha consolidado como punto de encuentro para actividades deportivas, recreativas y culturales.

Durante la primera jornada se desarrollará un workshop abierto a todas las edades, con la participación de reconocidas instructoras: Camila Paoli y Fiona Stefania Colonna, llegadas desde Buenos Aires, y la mendocina Manuela Cassano. Además, se realizarán competencias de best trick con entrega de premios.

El domingo, en tanto, la propuesta estará enfocada en el networking entre patinadores y patinadoras, con el objetivo de fortalecer la comunidad del Quad Skate a nivel nacional, generando lazos, aprendizajes y experiencias compartidas.

El encuentro, que cuenta con el respaldo de la comuna, es organizado por la comunidad de Quad Skate mendocino del skatepark local (escuela de formación QuadenQuadras) junto a la marca Diamond, especializada en patines y componentes para este deporte.

primavera sobre ruedad

La participación es gratuita, con inscripción previa a través de este enlace digital.

Tardecitas de folclore en la plaza Pedro del Castillo

La plaza Pedro del Castillo se llenará de música, danza y alegría con una nueva edición de Tardecitas de Folclore. Una propuesta gratuita para compartir en familia y conectar con nuestras raíces.

Se realizará el domingo 21 de septiembre, a partir de las 17h

Primavera en el Piedemonte mendocino con el Tour Divisadero

La Ciudad de Mendoza te propone comenzar la primavera conectando con la naturaleza. El próximo domingo 21 de septiembre, a partir de las 10 h, se llevará a cabo una nueva visita guiada en la Reserva Natural Divisadero Largo. Allí podrás recorrer sus senderos, conocer la flora y fauna autóctona, y admirar los paisajes del Piedemonte mendocino.

La actividad está destinada a vecinos, vecinas y turistas que deseen disfrutar al aire libre y aprender más sobre la riqueza ambiental de esta área natural protegida. La propuesta incluye una caminata guiada en compañía de especialistas que compartirán conocimientos sobre la geología, la biodiversidad y la importancia de preservar este ecosistema con reliquias que datan de hace 200 millones de años.

divisadero

Para participar, se requiere inscripción previa a través del siguiente enlace. La meta será la cascada del arroyo Divisadero. No te pierdas esta oportunidad de vivir una aventura inolvidable en plena naturaleza.