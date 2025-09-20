Cultura y reflexión para toda la comunidad

Pilar Sordo inspiró a más de 3.000 personas en el cierre del Congreso educativo en General Alvear

La psicóloga Pilar Sordo abordó la importancia del diálogo, los límites y la salud mental en un encuentro masivo que reunió a docentes, familias y vecinos.

Pilar Sordo disertó en General Alvear.

Pilar Sordo disertó en General Alvear.

Por Sitio Andino Departamentales

General Alvear fue escenario de un hecho cultural y académico de gran relevancia: la psicóloga y escritora chilena Pilar Sordo, reconocida conferencista internacional, disertó ante más de 3.000 personas en el Polideportivo “Deportistas Alvearenses”, en el marco del cierre del Congreso de Educación organizado por la Municipalidad.

Con un estilo cercano y una exposición que se extendió por más de dos horas, Sordo cautivó a un público diverso, compuesto no solo por docentes, sino también por padres, estudiantes y vecinos interesados en reflexionar sobre los desafíos actuales de la educación y la vida en familia. Su presencia significó un verdadero acontecimiento para el departamento, que volvió a demostrar su capacidad de convocatoria y su compromiso con la formación y el debate de ideas.

Lee además
Con la presencia de Alfredo Cornejo y Petri, Godoy Cruz inauguró el Parque de los Niños
Corte de cinta

Con la presencia de Alfredo Cornejo y Petri, Godoy Cruz inauguró el Parque de los Niños
Esteba Allasino, intendente de Luján de Cuyo
Alianza público–privada

Luján de Cuyo se convierte en pionero con un sistema de carga solar para vehículo eléctrico
image

Una voz de alcance internacional en General Alvear

Antes de su conferencia, Sordo ofreció un contacto con la prensa en el Hotel Finca Alvear, donde fue recibida por el director de Educación, José Morán. El funcionario subrayó la trascendencia de su visita:

“Para General Alvear es un orgullo tenerte. Hace tiempo veníamos trabajando para que seas parte de este Congreso, porque sabemos lo que significás y lo que transmitís. Que seas la encargada de cerrar esta edición es lo máximo para nosotros”, expresó.

La psicóloga agradeció la calidez del recibimiento y valoró la posibilidad de llegar al público local, “estoy feliz de estar aquí y muy agradecida de la hospitalidad. Hoy quiero compartir herramientas y desafíos que enfrentamos como adultos en la educación de nuestros hijos e hijas. Mi objetivo es entregar una nueva mirada en un contexto que a todos nos preocupa y desafía”.

image

Educación, comunicación y salud mental en General Alvear

En su disertación, Sordo abordó una serie de ejes que invitaron a la reflexión colectiva. Habló de la necesidad de recuperar el diálogo en la vida cotidiana, de la autoridad basada en la coherencia y el ejemplo, del valor de los límites como expresión de amor, y del retorno a la imperfección como forma de fortalecer vínculos auténticos.

Uno de los puntos más destacados de su exposición fue la mirada crítica sobre el uso del lenguaje en tiempos dominados por los emoticones y las interacciones virtuales, “hablar sana, y nos estamos quedando sin hablar. La escasez de vocabulario nos está afectando en la forma de procesar emociones y pensamientos”, advirtió.

Asimismo, dedicó parte de su análisis a la salud mental, invitando a correr el foco de los diagnósticos y trastornos para pensarla desde una perspectiva positiva: “me interesa hablar de salud, de cómo potenciar talentos y no solo de depresión o ansiedad. Los pronósticos no deben condicionar a las personas; cada uno construye su camino con su historia y sus fortalezas”.

image

Una apuesta del municipio de General Alvear por el conocimiento

La presencia de Pilar Sordo en General Alvear deja una gran huella en la agenda cultural y educativa del departamento. La decisión del municipio de convocar a una figura de prestigio internacional reafirma la política de abrir espacios de reflexión y formación que trascienden el ámbito estrictamente académico para llegar a toda la comunidad.

El Congreso de Educación de General Alvear se consolida, así como un evento de referencia, capaz de atraer voces de alcance mundial y de movilizar a miles de personas en torno a un objetivo común.

Temas
Seguí leyendo

Guaymallén acerca servicios médicos, sociales y culturales con Muni Exprés

Tunuyán celebra el Día del Estudiante con música, bandas locales y protocolos de prevención

Bacheo y repavimentación: así sigue el plan de obras en las calles de la Ciudad

La manzana perdió más de 10 mil hectáreas en 25 años en Mendoza

Día de la Primavera: el Parque Yrigoyen de San Rafael vivirá la fiesta con artistas de primer nivel

El Departamento General de Irrigación explicó el aumento en el canon de riego en General Alvear

Medicina del deporte con mirada integral: una propuesta innovadora en San Rafael

Maipú se prepara para conmemorar a Nuestra Señora de la Merced: cómo será el evento

LO QUE SE LEE AHORA
Con la presencia de Alfredo Cornejo y Petri, Godoy Cruz inauguró el Parque de los Niños
Corte de cinta

Con la presencia de Alfredo Cornejo y Petri, Godoy Cruz inauguró el Parque de los Niños

Las Más Leídas

Cierra el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué no se podrá cruzar a Chile
Alta Montaña

Cierra el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué no se podrá cruzar a Chile

Horror en Las Heras: un hombre fue encontrado muerto en una camioneta
Grave

Horror en Las Heras: un hombre fue encontrado muerto en una camioneta

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este 25 de julio
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 20 de septiembre

Alerta por viento Zonda, el pronóstico para este sábado 20 de septiembre en Mendoza
El clima

Alerta por viento Zonda, el pronóstico para este sábado 20 de septiembre en Mendoza

Un conductor perdió la vida en Maipú tras siniestro vial en solitario
Madrugada fatal

Un conductor perdió la vida en Maipú tras siniestro vial en solitario

Te Puede Interesar

Con la presencia de Alfredo Cornejo y Petri, Godoy Cruz inauguró el Parque de los Niños
Corte de cinta

Con la presencia de Alfredo Cornejo y Petri, Godoy Cruz inauguró el Parque de los Niños

Por Sitio Andino Departamentales
Zonda, en algunos departamentos de Mendoza.
Este sábado

Bajó el Viento Zonda en el norte de la provincia y fuertes lluvias con granizo sobre el sur de Mendoza

Por Sitio Andino Sociedad
Pilar Sordo disertó en General Alvear.
Cultura y reflexión para toda la comunidad

Pilar Sordo inspiró a más de 3.000 personas en el cierre del Congreso educativo en General Alvear

Por Sitio Andino Departamentales