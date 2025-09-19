Salud con mirada multidisciplinaria

Medicina del deporte con mirada integral: una propuesta innovadora en San Rafael

Un equipo de especialistas en el deporte impulsan un enfoque que combina prevención, nutrición, psicología y entrenamiento personalizado.

Licenciada Lucía Caride y la medicina en el deporte.

Por Sitio Andino Departamentales

En el departamento de San Rafael se presenta una propuesta médica que busca transformar la manera en la que se entiende y se aborda la salud en el deporte. El equipo de especialistas en medicina del deporte plantea un enfoque integral que no se limita a la atención de lesiones, sino que pone el acento en la prevención, la rehabilitación y el acompañamiento personalizado. Clínica Active Sport se encuentra ubicada en calle General Manuel Dorrego 67.

La Licenciada en kinesiología y fisiatria Lucía Caride, comentó sobre la labor de la Clínica: "San Rafael tiene un polo deportivo bastante importante, muy desarrollado con mucha gente que hce deporte en el horario de la siesta, pero la realidad es que atendemos a público en general. En lo personal tuve la suerte de poder meterme en el alto rendimiento de los equipos nacionales, como Las Leonas y Los Leones o en el rugby en un equipo profesional de la primera de Buenos Aires, lo que resultó una experiencia increible desde lo profesional y personal".

image

Los profesionales destacaron la importancia de incorporar la nutrición adecuada, el apoyo psicológico y la planificación de rutinas de actividad física ajustadas a cada persona, tanto en atletas de alto rendimiento como en deportistas amateurs. “El deportista necesita un abordaje completo que le permita alcanzar su máximo potencial sin descuidar su salud a largo plazo”, señaló Caride

Esta mirada integral no solo beneficia a quienes practican deportes de manera competitiva, sino también a cualquier persona interesada en mejorar su bienestar general. Según los especialistas, la medicina del deporte puede convertirse en una herramienta clave para potenciar hábitos saludables y prevenir patologías vinculadas al sedentarismo.

image
Active Sport se ubica en Dorrego 67 de San Rafael

Active Sport se ubica en Dorrego 67 de San Rafael

Los pacientes se encuentran en Active Sport con un concepto distinto en lo que respecta la rehabilitación funcional con máquinas iso inaxiales, para recuperar todo tipo de lesiones. Sumado a los tratamientos con botas especiales que generan compresión y relajación para ayudar a los deportistas para cualquier tipo de inflamación o posquirúrgicos.

Además de la posibilidad de realizarse análisis biomecánicos de la pisada y la confección de plantillas con materiales especiales, la realización de análisis pre competitivos para el servicio de apto físico, entre otros. Y los tratamientos de nutrición y psicología deportiva que allí se brindan.

Finalmente cabe destacar de desde Activesport afirmaron que la clínica está abierta no sólo a atender la requisitoria de deportistas, si no de cualquier persona que desee consultar por alguna lesión puntual del aparato locomotor o por algún tratamiento específico.

La profesional en medicina del deporte Lucía Caride, brinda detalles de los beneficios de la Clínica Active Sport

