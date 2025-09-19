General Alvear acelera las obras de pavimentación en el barrio Oeste 1

Las obras de pavimentación en General Alvear continúan avanzando en el distrito de Alvear Oeste , donde actualmente se trabaja en la urbanización del barrio Oeste 1. Se trata de un reclamo histórico de los vecinos que, tras más de una década de espera, finalmente comienza a concretarse.

La delegada distrital, Jimena García, expresó su satisfacción por el progreso de los trabajos. “Estamos muy contentos de empezar con estas obras de asfalto que son tan importantes para la sociedad . Es un avance muy significativo para nuestro distrito. Esta gestión del intendente ha hecho posible que todo el barrio Oeste 1 esté siendo asfaltado, después de un reclamo que los vecinos esperaban hace más de 10 años”, afirmó.

Según detalló, la obra abarca cerca de 700 metros de pavimento , distribuidos en casi cuatro manzanas de este sector del distrito, que ya cuenta con infraestructura previa como red cloacal, cordón y cuneta.

“Además del valor que le agrega a las viviendas, el asfalto brinda mayor seguridad y mejora la calidad de vida de quienes viven aquí . Los vecinos están muy felices”, agregó García. “Es un barrio con muchos niños, por eso ya estamos planificando medidas para cuidar la seguridad vial”, añadió.

Las obras estarán listas en poco tiempo en General Alvear

Por su parte, el secretario de Obras y Servicios Públicos, Emiliano Barbero, dio precisiones sobre el estado de la obra pública: “estamos en la etapa de imprimación, que es la carpeta inicial que permite la adhesión del asfalto. Realizamos un riego planificado para que los vecinos puedan circular sin inconvenientes. Esta tarde estará terminado el riego completo y el arenado, de modo que ya se pueda transitar con normalidad”, señaló.

Barbero también anticipó que, si las condiciones climáticas lo permiten, el asfaltado podría completarse la próxima semana, “creemos que para el fin de semana que viene el barrio estará asfaltado. Estamos atentos al pronóstico, ya que se prevé lluvia para el sábado. La empresa está organizando su cronograma considerando esas contingencias. Tanto en Bowen como en Alvear Oeste, las obras siguen su curso y estarán listas muy pronto”, aseguró.