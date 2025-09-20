Festejo en el Valle de Uco

Tunuyán celebra el Día del Estudiante con música, bandas locales y protocolos de prevención

Desde las 15 de este domingo, el predio en Tunuyán abrirá sus puertas con shows de DJs, artistas locales y la presentación estelar de La T y la M.

La t y la M cerrarán el festival en Tunuyán.

La t y la M cerrarán el festival en Tunuyán.

Horarios y Accesos: Para ingresar al predio, los portones se abrirán a partir de las 15:00 horas, con accesos por calle Colón y Lisandro de la Torre. A partir de las 15:30 horas, el escenario comenzará a vibrar con la música del DJ Yanardi/Greco, también serán parte de este gran festejo el DJ Parecidos y la cantante Lucía Sinatra.

Lee además
La manzana pierde cada vez más terreno. video
Panorama de la fruticultura mendocina

La manzana perdió más de 10 mil hectáreas en 25 años en Mendoza
El acuerdo se firmó mientras el Senado debatía el veto a Milei
Buena sintonía

El convenio entre Cornejo y un intendente peronista por fondos no reembolsables para obras

También contaremos con la participación de las bandas locales Alto Flash y la Bomba de Chalu. Las embajadoras y los embajadores estudiantiles tendrán una participación especial a través de juegos con el público.

Finalmente, a las 20:00 horas, se espera que suba al escenario la T y la M, la banda de cumbia de momento, reconocida por su popularidad a nivel nacional.

Lo que tenés que saber para el festejo por el Día del Estudiante en Tunuyán

Objetos Prohibidos:

  • Botellas de vidrio
  • Desodorantes y/o lociones en envases de vidrio.
  • Objetos punzocortantes
  • Explosivos o pirotecnia
  • Mochilas grandes o bolsos voluminosos
  • Bebidas alcohólicas
  • Banderas de palo
  • Limas de uñas, tijeras, cuchillos o cualquier objeto que pueda poner en riesgo la integridad de otras personas

Recomendaciones de Prevención:

  • Mantente hidratado: Lleva botellas de agua reutilizables.
  • Respeta las normas: Cumple con todas las indicaciones de seguridad.
  • Lleva solo lo necesario: Evita cargar con objetos innecesarios.
  • Presta atención a las salidas de emergencia: Ubica las salidas de emergencia al llegar.
  • Cuida tus pertenencias: Mantén tus objetos personales seguros.
  • No se permitirá el ingreso de personas alcoholizadas.

Servicios Disponibles en el Predio:

  • Puestos de hidratación
  • Puesto de seguridad personal.
  • Puestos de salud.

La Municipalidad de Tunuyán invita a todos los asistentes a seguir estas recomendaciones para disfrutar de un recital seguro.

Temas
Seguí leyendo

Tunuyán asegura la continuidad de la Escuela de Oficios con apoyo de empresas e instituciones educativas

Acuerdo regional permitirá que los egresados disfruten gratis de espectáculos con artistas nacionales

Jóvenes de Tunuyán accederán a talleres de finanzas y prevención de estafas digitales

La Policía de Mendoza evitó un trágico desenlace en Tunuyán gracias a la contención telefónica

La Libertad Avanza y Cambia Mendoza presentaron sus listas de candidatos en Tupungato y Tunuyán

Con fondos municipales, Tunuyán inauguró su primer Jardín Maternal propio

Luján de Cuyo se convierte en pionero con un sistema de carga solar para vehículo eléctrico

Guaymallén acerca servicios médicos, sociales y culturales con Muni Exprés

LO QUE SE LEE AHORA
Controles de salud y más en Guaymallén.
Servicios en los barrios

Guaymallén acerca servicios médicos, sociales y culturales con Muni Exprés

Las Más Leídas

Fiestas Patrias de Chile en Mendoza: los motivos por lo que cruzaron menos chilenos de lo previsto.
Deserción

Fiestas Patrias de Chile en Mendoza: los motivos por lo que cruzaron menos chilenos de lo previsto

Cierra el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué no se podrá cruzar a Chile
Alta Montaña

Cierra el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué no se podrá cruzar a Chile

Horror en Las Heras: un hombre fue encontrado muerto en una camioneta
Grave

Horror en Las Heras: un hombre fue encontrado muerto en una camioneta

Choque brutal en Potrerillos: dos vehículos impactaron de frente y quedaron destrozados
Solo hubo heridos

Choque frontal en Potrerillos: dos vehículos quedaron destrozados tras impactar de frente

En el Presupuesto 2026 de Javier Milei, aparecen obras para la provincia de Mendoza. 
inversión pública

Presupuesto 2026: las obras que Javier Milei promete financiarle a la provincia de Mendoza

Te Puede Interesar

Llamada a licitación del Gobierno de Mendoza por Obra Pública en Potrerillos.
Obras estratégicas para el turismo en Mendoza

El Gobierno de Mendoza pone en marcha una obra clave para Potrerillos

Por Sitio Andino Política
Un conductor perdió la vida en Maipú tras siniestro vial en solitario
Madrugada fatal

Un conductor perdió la vida en Maipú tras siniestro vial en solitario

Por Juan Pablo Strappazzon
La telemedicina transformó el acceso a la salud en Mendoza. Imagen generada con IA
Avance

La telemedicina transformó el acceso a la salud en Mendoza

Por Natalia Mantineo