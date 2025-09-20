Tunuyán celebra el Día del Estudiante con música, bandas locales y protocolos de prevención

El Municipio de Tunuyán ha emitido una serie de recomendaciones y normas de seguridad para garantizar que todos los asistentes disfruten de una experiencia segura y agradable durante el Día del Estudiante.
Desde las 15 de este domingo, el predio en Tunuyán abrirá sus puertas con shows de DJs, artistas locales y la presentación estelar de La T y la M.
Horarios y Accesos: Para ingresar al predio, los portones se abrirán a partir de las 15:00 horas, con accesos por calle Colón y Lisandro de la Torre. A partir de las 15:30 horas, el escenario comenzará a vibrar con la música del DJ Yanardi/Greco, también serán parte de este gran festejo el DJ Parecidos y la cantante Lucía Sinatra.
También contaremos con la participación de las bandas locales Alto Flash y la Bomba de Chalu. Las embajadoras y los embajadores estudiantiles tendrán una participación especial a través de juegos con el público.
Finalmente, a las 20:00 horas, se espera que suba al escenario la T y la M, la banda de cumbia de momento, reconocida por su popularidad a nivel nacional.
Objetos Prohibidos:
Recomendaciones de Prevención:
Servicios Disponibles en el Predio:
La Municipalidad de Tunuyán invita a todos los asistentes a seguir estas recomendaciones para disfrutar de un recital seguro.