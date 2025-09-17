Acuerdo regional permitirá que los egresados disfruten gratis de espectáculos con artistas nacionales

Acuerdo en el Valle de Uco de Intendentes por los festejos del Día del Estudiante.

Se firmó un acuerdo que permitirá que los jóvenes que cursan el último año del nivel secundario accedan a los espectáculos de la T y la M y Valentino Merlo, de manera gratuita. El acuerdo se realizó entre los intendentes Emir Andraos (Tunuyán), Alejandro Morillas (San Carlos) y Gustavo Aguilera (Tupungato) con el objetivo de coordinar actividades en el marco de los festejos estudiantiles. La propuesta se enmarca dentro de las celebraciones por el Día del Estudiante y el Día de la Primavera .

“Este convenio es una muestra de trabajo conjunto entre los municipios para que los estudiantes vivan una experiencia que recuerden toda la vida”, expresó Emir Andraos, intendente de Tunuyán . Por su parte, desde las intendencias se destacó que la iniciativa busca facilitar el acceso de los jóvenes a las presentaciones de artistas nacionales que se ofrecerán en cada distrito.

El intendente de San Carlos Alejandro Morillas remarcó la relevancia de esta iniciativa, que busca fortalecer la integración regional y acompañar a los jóvenes en una etapa especial de sus vidas y destacó que esta propuesta alcanzará a cerca de 3.000 jóvenes de los tres departamentos “Es la mirada que tenemos, es un momento único que no se van a olvidar nunca en la vida y queremos estar al lado de ellos” sostuvo.

Gustavo Aguilera reconoció sentir gratitud por sumarse a esta iniciativa de integración regional y respecto de Tupungato Estudiantil expresó, "Este año tendremos una celebración más austera en Tupungato, debido a la situación del sistema de agua potable que estamos abordando, valoramos mucho esta posibilidad de compartir propuestas con otros municipios" .

Además, el Intendente confirmó que el cierre del evento en su localidad se realizará el sábado 27 de septiembre en la Explanada Municipal.

Tras el acuerdo, los estudiantes podrán asistir a los tres show

El cronograma contempla shows en diferentes escenarios del Valle de Uco. El próximo sábado se presentará Valentino Merlo en el Anfiteatro Neyu Mapú (San Carlos), mientras que el domingo 21 será el turno de La T y la M en el Anfiteatro Municipal de Tunuyán. En tanto, Tupungato recibirá a la Skandalosa Tripulación el 27 de septiembre, sumándose a las propuestas de esta agenda compartida.

Los jefes comunales resaltaron que los estudiantes podrán asistir de manera gratuita a todos los espectáculos, independientemente de su lugar de residencia. Con esta medida, los municipios apuntan a fortalecer la participación juvenil y consolidar un festejo regional que reúne a la comunidad educativa de los tres departamentos.

Acuerdo rubricado por los intendentes de Valle de Uco por el Día del Estudiante