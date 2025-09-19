Panorama de la fruticultura mendocina

La manzana perdió más de 10 mil hectáreas en 25 años en Mendoza

Desde Moreno Group advirtieron que hoy solo quedan unas 2.000 hectáreas en producción de manzana en Valle de Uco.

La manzana pierde cada vez más terreno.

La manzana pierde cada vez más terreno.

Por Sitio Andino Departamentales

En los últimos 25 años, el Valle de Uco ha sufrido un gran cambio en su agricultura en relación con los cultivos. En el caso de la manzana, en el 2000 había entre 10 y 15 mil hectáreas, y hoy quedan entre 1.500 y 2.000. Desde Moreno Group, reconocida empresa de Tunuyán, brindaron detalles sobre la situación.

Miguel Moreno se refirió sobre el tema: "Somos una empresa familiar y nuestra principal actividad son durazno y manzana, estamos trabajando en la fruticultura desde el año 2000. Nosotros estamos integrados, producimos, empacamos y comercializamos, de esa manera sobrellevamos un poco este presente, pero cada año vamos erradicando hectáreas. La cosecha de la manzana es en marzo y nosotros, por tener cámara frigorífica y el empaque, estamos procesando este fruto siete u ocho meses al año donde comercializamos en ese tiempo".

Lee además
bacheo y repavimentacion: asi sigue el plan de obras en las calles de la ciudad
Cronograma hasta fin de septiembre

Bacheo y repavimentación: así sigue el plan de obras en las calles de la Ciudad
Parque Yrigoyen de San Rafael recibirá los festejos del Día de la Primavera. video
Shows y actividades en el sur

Día de la Primavera: el Parque Yrigoyen de San Rafael vivirá la fiesta con artistas de primer nivel

Agregó además Moreno: "Sostenemos esta producción porque nos da más tiempo para estar en el mercado nuestros productos, arrancamos con durazno en diciembre y de marzo hasta abril, seguimos con manzana hasta septiembre y octubre donde comercializamos y pudiendo tener en funcionamiento el empaque".

La manzana ha perdido miles de hectáreas en los últimos 15 años

Embed - Valle de Uco: la agricultura muta y la manzana pierde cada vez más terreno

Temas
Seguí leyendo

El Departamento General de Irrigación explicó el aumento en el canon de riego en General Alvear

Medicina del deporte con mirada integral: una propuesta innovadora en San Rafael

Maipú se prepara para conmemorar a Nuestra Señora de la Merced: cómo será el evento

General Alvear acelera las obras de pavimentación en el barrio Oeste 1

El Latinoamericano de Enduro llega a Luján de Cuyo: motociclismo, turismo y compromiso ambiental

San Rafael vivirá "Primavera Holística", un encuentro con más de 10 terapias alternativas

Crisis en la industria alimentaria: cierran pymes y crece la incertidumbre en el sector

La ex terminal de San Rafael tendrá locales comerciales y gastronómicos bajo licitación

LO QUE SE LEE AHORA
Licenciada Lucía Caride y la medicina en el deporte. video
Salud con mirada multidisciplinaria

Medicina del deporte con mirada integral: una propuesta innovadora en San Rafael

Las Más Leídas

Los Empleados de Comercio en Mendoza celebran el 22 de septiembre y no habrá actividad.
Asueto

Los empleados de Comercio de Mendoza celebran el 22 de septiembre: qué pasará con la actividad

El pronóstico del tiempo este viernes 19 de septiembre en Mendoza.
El clima

Tormentas, el pronóstico del tiempo este viernes 19 de septiembre en Mendoza

Importante despliegue policial en el marco de distintas causas penales por robo. 
Mirá las fotos y videos

Operativo policial en la Ciudad de Mendoza: 45 allanamientos y 7 detenidos

Una feroz pelea en Las Heras terminó con disparos disuasivos y gases lacrimógenos
Tensión

Video: violenta pelea entre estudiantes de una escuela de Las Heras desató un amplio operativo policial

Los dos senadores radicales se abstuvieron durante la votación video
Senado de la Nación

El argumento de los radicales mendocinos para no rechazar el veto a la ley de ATN

Te Puede Interesar

En el Presupuesto 2026 de Javier Milei, aparecen obras para la provincia de Mendoza. 
inversión pública

Presupuesto 2026: las obras que Javier Milei promete financiarle a la provincia de Mendoza

Por Cecilia Zabala
Parte de las municiones incautadas por la Policía de Mendoza. 
múltiples allanamientos

La Policía de Mendoza desbarató una banda que asaltaba choferes en Godoy Cruz

Por Pablo Segura
Mendoza fue sede del ECommerce Go con referentes del comercio electrónico nacional
Jornada de aprendizaje

Mendoza fue sede del ECommerce Go con referentes del comercio electrónico nacional

Por Sofía Pons