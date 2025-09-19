La manzana perdió más de 10 mil hectáreas en 25 años en Mendoza

En los últimos 25 años, el Valle de Uco ha sufrido un gran cambio en su agricultura en relación con los cultivos. En el caso de la manzana, en el 2000 había entre 10 y 15 mil hectáreas, y hoy quedan entre 1.500 y 2.000. Desde Moreno Group, reconocida empresa deTunuyán, brindaron detalles sobre la situación.
Miguel Moreno se refirió sobre el tema: "Somos una empresa familiar y nuestra principal actividad son durazno y manzana, estamos trabajando en la fruticultura desde el año 2000. Nosotros estamos integrados, producimos, empacamos y comercializamos, de esa manera sobrellevamos un poco este presente, pero cada año vamos erradicando hectáreas. La cosecha de la manzana es en marzo y nosotros, por tener cámara frigorífica y el empaque, estamos procesando este fruto siete u ocho meses al año donde comercializamos en ese tiempo".
Agregó además Moreno: "Sostenemos esta producción porque nos da más tiempo para estar en el mercado nuestros productos, arrancamos con durazno en diciembre y de marzo hasta abril, seguimos con manzana hasta septiembre y octubre donde comercializamos y pudiendo tener en funcionamiento el empaque".
La manzana ha perdido miles de hectáreas en los últimos 15 años
