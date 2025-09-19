La manzana perdió más de 10 mil hectáreas en 25 años en Mendoza

La manzana pierde cada vez más terreno.

Miguel Moreno se refirió sobre el tema: "Somos una empresa familiar y nuestra principal actividad son durazno y manzana, estamos trabajando en la fruticultura desde el año 2000. Nosotros estamos integrados, producimos, empacamos y comercializamos, de esa manera sobrellevamos un poco este presente, pero cada año vamos erradicando hectáreas. La cosecha de la manzana es en marzo y nosotros, por tener cámara frigorífica y el empaque, estamos procesando este fruto siete u ocho meses al año donde comercializamos en ese tiempo".

Agregó además Moreno: "Sostenemos esta producción porque nos da más tiempo para estar en el mercado nuestros productos, arrancamos con durazno en diciembre y de marzo hasta abril, seguimos con manzana hasta septiembre y octubre donde comercializamos y pudiendo tener en funcionamiento el empaque".

La manzana ha perdido miles de hectáreas en los últimos 15 años