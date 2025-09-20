Guaymallén acerca servicios médicos, sociales y culturales con Muni Exprés

Controles de salud y más en Guaymallén.









Continúa la nueva propuesta del municipio de Guaymallén en la que se ofrecen servicios sanitarios, veterinarios, Registro Civil, actividades culturales y deportivas, asesoramiento para acceder a Impulsamos Guaymallén, a programas sociales, de empleo, Alerta comunitaria, botón de pánico de comercios, entre otros.

Muni Exprés tuvo una exitosa semana de arranque en Rodeo de la Cruz. Los vecinos de ese distrito y los de Kilómetro 11 y Kilómetro 8, pudieron acceder a servicios municipales, tales como atención pediátrica y ginecológica, la castración de sus mascotas, la colocación de chip para perros peligrosos, Registro Civil Móvil e información sobre programas y educación ambiental.

image Desde el lunes 22 de setiembre y hasta el 26 de septiembre, de 9 a 13, Muni Exprés se traslada al Polideportivo Poliguay, Gomensoro y Tres de Febrero del Distrito Belgrano. En esa dirección también se encuentra la Delegación Belgrano-Pedro Molina.

Durante la semana del lunes 15 al viernes 19 de septiembre, Muni Exprés estuvo en Bandera de Los Andes y Concordia, en el límite de Rodeo de la Cruz y Kilómetro 11. Desde el primer día, los vecinos pudieron acceder a los servicios municipales. Más de 500 personas resolver situaciones con su mascota, documentación (salvo pasaporte) de manera ágil y práctica y fortalecer la presencia activa del municipio en el territorio.

image Qué servicios estarán disponibles en Guaymallén Móvil de Salud

Testeos de signos vitales y de VIH

Vacunación de calendario

Móvil veterinario

Vacunación antirrábica

Desparasitaciones

Entrega de raticida

Gestión de desinfecciones, desinsectaciones, desratizaciones

Registro Civil Móvil

Asesoramiento de Programas Sociales

La garrafa en tú barrio

Asesoramiento del Programa Impulsamos Guaymallén

Asesoramiento de Programas de Empleo

Trámites de ANSES

Educación vial

Orientación Vocacional

Alerta Comunitaria

Botón pánico comercios

Educación ambiental

Actividades Culturales y Deportivas