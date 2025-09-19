El Departamento General de Irrigación explicó el aumento en el canon de riego en General Alvear

Ante el planteo por parte de productores nucleados en la Específica de Ganadería de la Cámara de Comercio de General Alvear por el incremento del canon de riego, llegó la respuesta por parte del Departamento General de Irrigación.
Autoridades del Departamento General de Irrigación remarcaron que el pago anual tiene beneficios para los productores.
El subdelegado de aguas del Río Atuel, el ingeniero Santiago del Río, tomó la palabra explicando la conformación de la tarifa y el balance de la reunión con las autoridades de la entidad intermedia.
"En base a lo que representa el reclamo de la Cámara respecto a la factura de Irrigación que han notado un incremento en la factura y que plantean rever, comentó que el canón es anual y se paga a principio de año tiene un descuento de 18% o sea que sería bastante conveniente pagarlo todo junto, más allá de que Irrigación lo dividió en seis bimestres, que tienen un interés y se toma la tasa activa del Banco Nación que actualmente está a 5% mensual, con variación. Ese valor es lo que ellos piden que se revise y justamente esa nota llevaremos para que es este proceso de rearmar los presupuestos", explicó Del Rio.