Debate por el uso del agua

El Departamento General de Irrigación explicó el aumento en el canon de riego en General Alvear

Autoridades del Departamento General de Irrigación remarcaron que el pago anual tiene beneficios para los productores.

Santiago Del Rio, del Departamento General de Irrigación.

El subdelegado de aguas del Río Atuel, el ingeniero Santiago del Río, tomó la palabra explicando la conformación de la tarifa y el balance de la reunión con las autoridades de la entidad intermedia.

Economía del agua

En General Alvear rechazan la fórmula de actualización del canon de riego
Disputa hídrica

El Departamento General de Irrigación respondió a La Pampa y aseguró que se cumple con el caudal del Atuel

"En base a lo que representa el reclamo de la Cámara respecto a la factura de Irrigación que han notado un incremento en la factura y que plantean rever, comentó que el canón es anual y se paga a principio de año tiene un descuento de 18% o sea que sería bastante conveniente pagarlo todo junto, más allá de que Irrigación lo dividió en seis bimestres, que tienen un interés y se toma la tasa activa del Banco Nación que actualmente está a 5% mensual, con variación. Ese valor es lo que ellos piden que se revise y justamente esa nota llevaremos para que es este proceso de rearmar los presupuestos", explicó Del Rio.

La respuesta del Departamento General de Irrigación al pedido de la Específica

