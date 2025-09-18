En General Alvear rechazan la fórmula de actualización del canon de riego

Con motivo de la visita de Santiago del Río (subdelegado de Aguas del Río Atuel) y Gustavo Villegas (consejero por el Río Atuel), desde la Específica deAgricultura de la Cámara de General Alvear se realizó un fuerte reclamo por la actualización del canon de riego que aplica el Departamento General de Irrigación.
El planteo se llevó a cabo durante la reunión de comisión directiva de la institución, donde se insistió en que el aumento de la actualización del canon, tomando como parámetro la tasa de interés del Banco Nación, resulta desproporcionada y perjudicial para los regantes.
Además, las autoridades de Irrigación brindaron un informe sobre la situación hídrica actual, las obras previstas y se dialogó sobre inquietudes y posibles mejoras para el acueducto ganadero Bowen–Canalejas.
Fernando Cordero de la Específica comentó sobre este pedido: "Hicimos un reclamo en los aumentos del canon de agua que habían llegado este año, se nos explicó como se generó este aumento y tuvimos varios reclamos al respecto. Nosotros entendemos que en la parte técnica Irrigación viene muy bien, pero nosotros entendemos que el aumento en las boletas del agua son excesivos".
Un aumento inesperado del canon de riego sorprendió a productores en General Alvear
Embed - MALESTAR POR EL AUMENTO DEL CANON DE AGUA DE RIEGO