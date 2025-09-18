Economía del agua

En General Alvear rechazan la fórmula de actualización del canon de riego

La Específica de General Alvear reclamó a las autoridades provinciales una revisión del sistema de actualización del Departamento General de Irrigación.

Malestar en General Alvear por el aumento del canon de agua de riego.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

El planteo se llevó a cabo durante la reunión de comisión directiva de la institución, donde se insistió en que el aumento de la actualización del canon, tomando como parámetro la tasa de interés del Banco Nación, resulta desproporcionada y perjudicial para los regantes.

Además, las autoridades de Irrigación brindaron un informe sobre la situación hídrica actual, las obras previstas y se dialogó sobre inquietudes y posibles mejoras para el acueducto ganadero Bowen–Canalejas.

Fernando Cordero de la Específica comentó sobre este pedido: "Hicimos un reclamo en los aumentos del canon de agua que habían llegado este año, se nos explicó como se generó este aumento y tuvimos varios reclamos al respecto. Nosotros entendemos que en la parte técnica Irrigación viene muy bien, pero nosotros entendemos que el aumento en las boletas del agua son excesivos".

Un aumento inesperado del canon de riego sorprendió a productores en General Alvear

