Shows y actividades en el sur

Día de la Primavera: el Parque Yrigoyen de San Rafael vivirá la fiesta con artistas de primer nivel

El 22 de septiembre se presentarán en San Rafael El Zar, Euge Quevedo y La Banda de Carlitos, junto a bandas locales, DJs y propuestas gastronómicas.

Parque Yrigoyen de San Rafael recibirá los festejos del Día de la Primavera.

Además de los espectáculos centrales, se presentarán 100 Pesos, La Superliga, The Wine, Equilibristas, Agitados y los DJ´s Chocolo & Cia, Duende y Parecidos. En el predio también habrá feria de emprendedores, artesanos, patio de comidas y foodtrucks.

Cortes de calles en San Rafael

Los cortes de calles y el operativo de seguridad comenzaron con la interrupción de la circulación de calle Vicchi. Además, el lunes desde las 10.00 horas se cortará el tránsito en Vicente López y Montecaseros entre Ameghino y Sobremonte y en San Juan Bosco, Perú y Libertad entre Buchardo y Marcelo Torcuato de Alvear.

Desde aquí podrás seguir en vivo todo el show por el Día de la Primavera en San Rafael el próximo lunes 22 de septiembre

El próximo lunes San Rafael reedita “Primavera en el Parque”, un imperdible festival musical y recreativo que contará con el estelar cierre de El Zar y Eugenia Quevedo y la Banda de Carlitos.

Todo lo que suceda en la previa de los shows de cierre, el predio del parque Yrigoyen, será transmitido por el canal de YouTube del Municipio, a través de una intervención que incluirá los shows del escenario, entrevistas, juegos, sorteos y muchas sorpresas más.

A partir de las 17.00 horas, el Municipio iniciará su transmisión desde San Rafael al mundo, con todo el color de la mejor estación del año.

Embed - "PRIMAVERA EN EL PARQUE 2025"

