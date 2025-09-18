Economía Regional

Crisis en la industria alimentaria: cierran pymes y crece la incertidumbre en el sector

La pasta de tomate cuesta el doble producirla en Mendoza que importarla. Además, cerró la hojalatera local, complicando aún más a las pymes.

Importaciones llevan a la industria alimentaria a un futuro incierto.

Crisis en la industria alimentaria: cierran pymes y crece la incertidumbre en el sector

Ante el cierre de algunas Pequeñas y Medianas Empresas de la Industria Alimentaria y teniendo en cuenta las pocas que trabajaron durante el presente año, el panorama a futuro es muy preocupante. Hay empresas que se van a replantear si producir o importar directamente.

Tal es el caso del tomate, donde la pasta importada tiene un costo de 650 dólares y producirla en San Rafael tiene un costo de aproximadamente 1.300 dólares, por ello el panorama de las empresas que vayan a elaborar la próxima temporada es incierto y preocupante.

A esta problemática también hay que agregarle que la empresa hojalatera que había en San Rafael también cerró sus puertas y esto indudablemente perjudica a las empresas locales que ahora tendrán que traer la lata de otro lugar.

Ricardo Bertero, secretario general de S.T.I.A dialogó con Noticiero Andino y comentó al respecto: "En la actividad nuestra en San Rafael han cerrado tres empresas que no pueden competir con los costos, les conviene más importar que llevar a cabo la producción. El indiscriminado aumento que han tenido en los servicios no les permite continuar, el futuro es totalmente incierto".

La industria alimentaria en San Rafael al borde del colapso

Embed - SAN RAFAEL: INDUSTRIA ALIMENTICIA: UN FUTURO PREOCUPANTE .

