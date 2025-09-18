Crisis en la industria alimentaria: cierran pymes y crece la incertidumbre en el sector

Importaciones llevan a la industria alimentaria a un futuro incierto.

Tal es el caso del tomate, donde la pasta importada tiene un costo de 650 dólares y producirla en San Rafael tiene un costo de aproximadamente 1.300 dólares, por ello el panorama de las empresas que vayan a elaborar la próxima temporada es incierto y preocupante.

A esta problemática también hay que agregarle que la empresa hojalatera que había en San Rafael también cerró sus puertas y esto indudablemente perjudica a las empresas locales que ahora tendrán que traer la lata de otro lugar.

Ricardo Bertero, secretario general de S.T.I.A dialogó con Noticiero Andino y comentó al respecto: "En la actividad nuestra en San Rafael han cerrado tres empresas que no pueden competir con los costos, les conviene más importar que llevar a cabo la producción. El indiscriminado aumento que han tenido en los servicios no les permite continuar, el futuro es totalmente incierto".

La industria alimentaria en San Rafael al borde del colapso Embed - SAN RAFAEL: INDUSTRIA ALIMENTICIA: UN FUTURO PREOCUPANTE .