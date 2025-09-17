San Rafael: la Justicia Federal intimó a restituir una pensión por discapacidad

ANSES en San Rafael. Sitio Andino

El 30 de julio pasado Diego Carmona, el abogado de Daniel un hombre que reside el distrito de Monte Comán junto a su hermano presentó en el fuero federal sureño una medida cautelar autónoma (un amparo) para que le restituya de forma urgente a su cliente su pensión no contributiva por invalidez laboral que recibía desde 2020.

El 26 de agosto pasado, el juez federal sureño Eduardo Puigdéngolas dictó una sentencia favorable al amparista, en la que ordena que ANDIS y ANSES le restituya la pensión a Daniel, luego de que la fiscalía se pronunciara en el mismo sentido.

La medida judicial podría servir de precedente para otros beneficiarios que están en las mismas condiciones que Daniel o para casos similares, que hayan sido o no auditados.

Al día de hoy, los organismos nacionales siguen incumpliendo la medida judicial por lo que desde la justicia han elaborado un proveído con la intención de que se restituyan los derechos de forma urgente al demandante, dado que los plazos se han vencido, luego que los notificara de la novedad tanto a ANDIS como a ANSES.