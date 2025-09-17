Precedente judicial en Mendoza

San Rafael: la Justicia Federal intimó a restituir una pensión por discapacidad

La medida cautelar fue presentada por el abogado Diego Carmona en defensa de un hombre de Monte Comán en San Rafael.

ANSES en San Rafael.

ANSES en San Rafael.

Sitio Andino

El 30 de julio pasado Diego Carmona, el abogado de Daniel un hombre que reside el distrito de Monte Comán junto a su hermano presentó en el fuero federal sureño una medida cautelar autónoma (un amparo) para que le restituya de forma urgente a su cliente su pensión no contributiva por invalidez laboral que recibía desde 2020.

Lee además
Represión en San Rafael en la marcha universitaria
Protesta y violencia institucional

Omar Félix fue reprimido durante una marcha universitaria en San Rafael
Las autoridades de San Rafael lanzaron un operativo urgente
Alerta

San Rafael: buscan intensamente a una niña de 5 años

El 26 de agosto pasado, el juez federal sureño Eduardo Puigdéngolas dictó una sentencia favorable al amparista, en la que ordena que ANDIS y ANSES le restituya la pensión a Daniel, luego de que la fiscalía se pronunciara en el mismo sentido.

La medida judicial podría servir de precedente para otros beneficiarios que están en las mismas condiciones que Daniel o para casos similares, que hayan sido o no auditados.

Al día de hoy, los organismos nacionales siguen incumpliendo la medida judicial por lo que desde la justicia han elaborado un proveído con la intención de que se restituyan los derechos de forma urgente al demandante, dado que los plazos se han vencido, luego que los notificara de la novedad tanto a ANDIS como a ANSES.

Pensión no contributiva fue restituida en San Rafael

Embed - SAN RAFAEL: JUSTICIA FEDERAL ORDENÓ RESTITUIR UNA PENSIÓN POR DISCAPACIDAD.

Temas
Seguí leyendo

Marcha federal de las universidades: una multitud protestó en Mendoza contra del veto de Javier Milei

Más barrios y avenidas de San Rafael ya cuentan con iluminación led

"La huerta a tu casa", el emprendimiento de tres amigos que conecta San Rafael con la naturaleza

Omar Félix marchará en defensa de las universidades públicas e invitó a la comunidad a la manifestación

Paso Las Leñas: concejales de San Rafael lograron que Cancillería lo incluya en agenda

San Rafael: tractores nuevos, actividades en el Parque Yrigoyen y robo de cable teléfonico

Cuadro Nacional tendrá una nueva Comisaría 62: la licitación ya está en marcha

San Rafael postergó el festival "Primavera en el Parque": ¿cuándo se llevará a cabo?

LO QUE SE LEE AHORA
Represión en San Rafael en la marcha universitaria
Protesta y violencia institucional

Omar Félix fue reprimido durante una marcha universitaria en San Rafael

Las Más Leídas

La venta de supermercados Carrefour llega a las semifinales: ¿qué nombres se posicionan?
Empresas y Negocios

La venta de supermercados Carrefour llega a las semifinales: ¿qué nombres se posicionan?

Tormentas aisladas, el pronóstico para este miércoles 17 de septiembre en Mendoza
el clima

Tormentas aisladas, el pronóstico del tiempo para este miércoles 17 de septiembre en Mendoza

Casa Rosada pretende eliminar el subsidio al gas a Mendoza
Servicios Públicos

El presupuesto de Milei y un artículo que afecta al bolsillo de 400 mil mendocinos

Los vecinos y las cámaras de seguridad permitieron que la Policía de Mendoza detuviera a un delincuente en Luján de Cuyo
Acción coordinada

Detuvieron en Luján de Cuyo a un delincuente con frondoso prontuario

El accidente vial de Maipú ocurrió en la madrugada. 
una pareja herida

Terrible accidente vial en una rotonda de Maipú

Te Puede Interesar

Represión en San Rafael en la marcha universitaria
Protesta y violencia institucional

Omar Félix fue reprimido durante una marcha universitaria en San Rafael

Por Sitio Andino Departamentales
Diputados le dio otro golpe parlamentario al presidente video
Congreso nacional

Doble rechazo a los vetos de Milei: cómo votaron los diputados mendocinos

Por Facundo La Rosa
Marcha federal de las universidades: una multitud protestó en Mendoza contra del veto de Javier Milei video
Manifestación

Marcha federal de las universidades: una multitud protestó en Mendoza contra del veto de Javier Milei

Por Luis Calizaya