"La huerta a tu casa", el emprendimiento de tres amigos que conecta San Rafael con la naturaleza

Se trata de la producción de algunas hortalizas como lechuga y pimientos, trabajadas desde la mirada amigable con la naturaleza. Lejos de la hiperestimulación digital, este grupo de jóvenes elige conectar con la tierra y trabajarla para lograr productos de calidad que luego comercializan en la feria y algunos comercios locales.

Rafael cuenta Noticiero Andino respecto a la labor que desempeñan cotidianamente en el sur provincial: "Nos dedicamos a la horticultura, hacemos pimientos (rojos, verdes y amarillos) bajo invernadero, lechuga mantecosa, lo llevamos a cabo por el método de manguera de riego por goteo, es un sistema para no tener la necesidad de usar herbicidas, eso nos ayuda atener un mejor microbioma y estabilidad de la tierra eliminando las malezas el nylon, así logramos un mejor producto".

image Rafael Pellizari y su huerta en San Rafael Respecto a la comercialización de sus productos, Rafael contó: "La hacemos más que nada por mayor, por una cuestión de logística, vendemos por jaula de unos 8 kilogramos, las cuales distribuimos por algunas verdulerías de San Rafael, aunque la gran parte lo vendemos en la Feria".

Jóvenes y un vínculo estrecho con la agricultura en San Rafael Embed - SAN RAFAEL: DE LA HUERTA A TU CASA - LA NUEVA GENERACIÓN DE AGRICULTORES