"La huerta a tu casa", el emprendimiento de tres amigos que conecta San Rafael con la naturaleza

Rafael Pellizari Campi tiene 25 años, es agricultor de San Rafael, músico y estudiante de psicología. Su familia trabajó la agricultura durante mucho tiempo, y hoy decidió, junto a dos amigos, crear un proyecto propio: la huerta a tu casa.
Se trata de la producción de algunas hortalizas como lechuga y pimientos, trabajadas desde la mirada amigable con la naturaleza. Lejos de la hiperestimulación digital, este grupo de jóvenes elige conectar con la tierra y trabajarla para lograr productos de calidad que luego comercializan en la feria y algunos comercios locales.
Rafael cuenta Noticiero Andino respecto a la labor que desempeñan cotidianamente en el sur provincial: "Nos dedicamos a la horticultura, hacemos pimientos (rojos, verdes y amarillos) bajo invernadero, lechuga mantecosa, lo llevamos a cabo por el método de manguera de riego por goteo, es un sistema para no tener la necesidad de usar herbicidas, eso nos ayuda atener un mejor microbioma y estabilidad de la tierra eliminando las malezas el nylon, así logramos un mejor producto".
Respecto a la comercialización de sus productos, Rafael contó: "La hacemos más que nada por mayor, por una cuestión de logística, vendemos por jaula de unos 8 kilogramos, las cuales distribuimos por algunas verdulerías de San Rafael, aunque la gran parte lo vendemos en la Feria".